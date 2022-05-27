寶齡抗體快篩取得EUA 目標朝家用市場邁進

根據衛福部食藥署最新資料顯示，寶齡富錦 (1760-TW) 開發的新型冠狀病毒 S-RBD 抗體快速檢驗試劑取得緊急使用授權 (EUA)，公司表示，目前以該產品為基礎，正在進行可分辨體內抗體濃度的快篩試劑，期望未來能朝向家用市場。

寶齡旗下飛確新型冠狀病毒 S-RBD 抗體快速檢驗試劑為醫用版本，需要由醫事人員使用，將受試者的手指扎針、血滴在測試卡夾上，經過約 15 分鐘後，卡夾顯示兩條線為體內有抗體。

除了該產品取得國內 EUA 外，寶齡表示，同步擴大抗體快篩的臨床試驗，該試驗目的在於分辨體內抗體濃度落在高、中、低，目前試驗已啟動收案，蒐集更多數據資料，期望在產品仿單上增加新項目。

新冠疫情持續蔓延，透過施打疫苗或是染疫後，體內都會出現抗體，寶齡指出，目前已取得 EUA 的快篩，屬於定量只能分辨有無抗體，不過疫苗抗體保護力會隨著時間拉長，抗體濃度逐漸降低，若未來家用抗體快篩順利上市，民眾能夠透過快篩來分辨是否施打加強劑 (第四劑、第五劑)。

寶齡 4 月營收 1.84 億元，月增 30.98%、年增 84.86%；前 4 月營收 6.38 億元，年增 34.82%，法人預期，寶齡既有抗原快篩試劑出貨量暴增，5 月營收有望衝破 2.5 億元，挑戰新高。