快篩需求緩 泰博、寶齡6月營收下滑 仍創同期高

檢測試劑廠今 (8) 日公告營收，隨著快篩需求趨緩，泰博 (4736-TW)6 月營收略降至 11.81 億元，月減 2.17%，不過年增 30.83%，創同期高；寶齡富錦 (1760-TW) 因 5 月認列新藥分潤金，墊高基期，6 月營收 2.43 億元，月減 37.52%、年增 35.11%，也寫同期高。

泰博受惠疫情帶動快篩需求，第二季營收 36.28 億元，季增 102.3%、年增 116.2%；上半年營收 54.21 億元，年增 79.23%，單季、累計營收雙創新高。

公司認為，儘管快篩試劑價格調降，但出貨量、產能均大幅增加，營運規模放大後，對毛利率、獲利衝擊相對小。法人估，今年全年營收有望年增 20% 以上。

寶齡 6 月營收 2.43 億元，月減 37.52%、年增 35.11%；第二季營收 8.15 億元，季增 79.1%、年增 52.9%；上半年營收 12.69 億元，年增 39.92%。

展望後市，寶齡旗下腎臟新藥拿百磷美國專利過期，不需支付上億元的銷售分潤金給發明人，今年無須支付分潤金後，約可貢獻獲利上億元，加上既有疾病治療藥品、預防消毒品、檢測試劑等穩定銷售下，今年獲利有望創高。