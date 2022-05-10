寶齡腎臟新藥拿百磷韓國藥證到手 具上市保護期助擴大市占

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (10) 日公告，旗下腎臟新藥拿百磷 (Nephoxil)500 毫克膠囊，透過韓國授權夥伴 KKKR(韓國協和醱酵麒麟) 取得韓國食品藥物安全部 (MFDS) 新藥進口的上市許可，且具有新藥上市保護期，有助新藥提升市占率。

拿百磷 500 毫克膠囊的主要適應症為血液透析患者高血磷症，未來韓國市場將由寶齡負責生產，KKKR 除了布局自費市場外，也會向當地主管機關申請健保藥價。

寶齡表示，由於該新藥過去取得韓國上市保護期資格，依照法規，當地主管機關在一定期限內，不會核准同成分的學名藥上市。

寶齡 2017 年 2 月與 KKKR 簽署授權與獨家經銷合約，寶齡可依照拿百磷在韓國的進展取得簽約金、里程金及新藥上市後的銷售分潤；隨著拿百磷韓國藥證到手，寶齡預計 60 天內收到里程金。

據韓國腎臟資料庫數據顯示，2019 年韓國末期腎病總人口約 10.9 萬人，其中，透過血液透析治療的病人有 8.2 萬人、腹膜透析治療有 5960 人，其他則為接受換腎治療者。

另外，治療高血磷症的主要用藥磷結合劑，隨著洗腎人口持續攀升，患者衛教訊息增加，對於新一代非鈣鋁鏻結合劑需求同步提升，此外，韓國國家醫保對維拉姆和碳酸鑭等新一代非鈣鋁鏻結合劑的醫保給付，近年比重也呈現上升趨勢，已從 2012 年的 12%，2018 年上升至 27%。