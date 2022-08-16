花旗與工會達成優離優退協議 轉任星展有留任獎勵

關於花旗集團出售消費金融業務予星展銀行一案，花旗 (台灣) 銀行與企業工會雙方針對員工安置計畫達成共識，今 (16) 日在全國金融業工會聯合總會的見證下，由花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻、花旗 (台灣) 企業工會理事長陳培芮代表，正式簽署「消金業務相關員工安置協議書」，內容包括優離優退方案、留任員工的特別給付，及轉任星展員工的留任獎勵，鼓勵員工從花旗到星展。

2021 年 4 月花旗集團宣布出售消費金融業務一案，深受市場重視，在尋找買家時，花旗已將保護同仁的就業權益納入重要考量，星展銀行同意 3500 名與消費金融業務相關同仁全員留用，並給予三年工作保障。

花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻表示，花旗銀行與企業工會自今 (2022) 年 1 月份開始展開第一次協商，經過多次討論與對話，歷時 7 個月時間，今天與工會達成協議。

花旗銀行表示，根據花旗與工會雙方所簽訂的「消金業務相關員工安置協議書」，是參酌過往花旗合併華僑銀行的前例、相關金融購併方案及員工及企業工會的期待，並以鼓勵員工轉任星展，並同時尊重員工選擇等原則，設計出最佳安置方案，其內容包括優離優退方案、留任員工的特別給付，及轉任星展員工的留任獎勵，並提供猶豫期間，使轉任星展員工於一定期間內仍得申請優離優退的彈性機制，充分保障員工工作權益。

花旗在台灣深耕超過半世紀，出售消金業務後，並非就此退出台灣，仍將致力於企金業務的發展，花旗表示，該行擁有充沛資源協助企業成長。1964 年以來，花旗在台灣為 700 多家跨國公司、1,600 多家中小企業和 100 多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務，是台灣最大的外商銀行。花旗在 190 多個國家，提供超過 140 種貨幣交易；未來將持續聚焦企業所需，深耕台灣，協助企業永續發展。