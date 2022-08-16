三星SDI在美國和德國成立電池研發據點 明年中國設研究所

南韓電池大廠三星 SDI 周二 (16 日) 宣布，該公司已經在美國和德國成立研發據點；另外 2023 年也會在中國成立研究所，盼透過與各地大學、研究機構和新創企業的合作，推動新一代電池開發、並改善現有電池的性能。

三星 SDI 在 2022 年 7 月和 8 月 15 日，分別於德國慕尼黑和美國波士頓設立了電池研發據點，目的是要與當地的理工大學等合作，進行電池的新技術開發作業。

另有關中國的研發據點，還尚未決定落腳何處。此外，未來在共同研究的推動之下，現地工程師的聘用機會也應該會跟著增加。

電池產業正朝著「全固態電池」的方向發展，三星 SDI 持有許多全固態電池的相關專利，數量僅次於日本豐田汽車和 Panasonic。三星 SDI 於 2021 年，總共在研發方面砸下 8776 億韓元 (約新台幣 201 億元)、年增 9%，目標比競爭對手更早確立新世代電池的量產技術。

南韓幾家具代表性的電池製造商當中，LG Energy Solution 和 SK Innovation 都同時在全球各地設立車用電池的生產工廠，投資競爭日趨白熱化。而三星 SDI 在生產能力擴張方面，態度則是較為謹慎，傾向於一邊確保穩定收益、且一邊推動研究開發和設備投資。