通用汽車擴大其免手控Super Cruise自駕系統適用40萬英里道路

通用汽車 (GM-US) 將於今年稍後在美國和加拿大擴展其 Super Cruise 免手控駕駛系統，為 66 號公路和太平洋海岸公路等非州際公路和高速公路引入該功能。

透過這些新增的道路，駕駛輔助系統將可用於超過 40 萬英里的美加道路，高於約 20 萬英里的嚴格限制的州際公路。

通用汽車地圖專家克雷格 (David Craig) 在媒體簡報會上說，「「這些道路是連接美國和加拿大小城市和鄉鎮的主要道路。」「我們將把 Super Cruise 的服務範圍擴大到數以百萬計的客戶。」

Super Cruise 使用感應器和照相鏡像系統來控制汽車轉向、剎車和加速功能，無需駕駛員執行。它還利用了高清地圖；與駕駛人互動的燈條；以及車載監控系統，以確保駕駛人在 Super Cruise 運作時保持注意力集中。

即使進行系統更新，該功能也不會像特斯拉 (TSLA-US) 的某些駕駛輔助系統那樣取代駕駛人在城市、城鎮和住宅街道上駕車。如果駕駛人接近帶有停車標誌或紅綠燈的十字路口，Super Cruise 會將把車輛控制權交還給駕駛人。

無論這些功能的名稱是 Super Cruise 或是特斯拉的 Autopilot 和「全自動駕駛」(FSD)，但這些車輛並不能自動駕駛，或者在沒有駕駛人的情況下可以安全使用。

通用汽車表示，從今年第 4 季開始，大多數符合條件的車輛將透過無線或遠距更新獲得 Super Cruise 的可用道路資訊。通用汽車不會對更新收費，但附加選項目前起價為 2200 美元或 2500 美元，具體取決於車輛。

自 2017 年推出以來，通用汽車逐漸增加 Super Cruise 的可用性和功能。它計畫明年年底在全球 23 款車型上提供 Super Cruise。它還發布一個名為「Ultra Cruise」的新系統，通用汽車表示該系統能在 95% 的情況下處理駕駛狀態。

通用汽車的這項高階產品可較特斯拉更具直接競爭力。特斯拉的駕駛輔助系統包括標準的自動駕駛儀，以及作為 FSD 銷售的高級選項，以及讓駕駛人在全面採用前在公共道路上測試功能的 FSD Beta。

駕駛人輔助系統已引起監管部門的關注，特別是在涉及特斯拉汽車的事故方面。

Super Cruise 通用汽車總工程師麥歐拉納 (Mario Maiorana) 表示，該公司正與美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 就額外道路的鋪設進行例行溝通。

他說，「在進行全面測試之前，我們不會推出。」他也藉機酸了一下特斯拉；特斯拉一直在為部分車主提供開發中的「Beta」系統。

通用汽車的 Super Cruise 並不像特斯拉系統那樣受到關注或審查，部分原因是額外的保障措施和該公司更保守的做法。通用汽車也只售出大約 40000 輛配備 Super Cruise 的汽車，而特斯拉在其銷售的每輛車上都提供某種形式的系統。

NHTSA 在 7 月初報告，自 2016 年以來，它已經對涉及特斯拉汽車的車禍展開 30 多項調查，其中 Autopilot 等駕駛輔助系統是一個可疑因素。同一份報告指出，聯邦車輛監管機構正在調查兩起可能涉及 Super Cruise 的非致命事故。

該機構指出，目前正在調查的特斯拉車禍已導致 16 名車內乘客或行人死亡。