上汽通用五菱在印尼展開「Air ev」純電動車生產 全球首發

據日本《NNA》報導，中國汽車製造商上汽通用五菱汽車 (SGMW) 周一 (8 日) 宣布，已在印尼西爪哇芝卡朗 (Cikarang) 工廠展開全新微型純電動車「Air ev」生產，而這也是全球首度生產該款電動車。

上汽通用五菱汽車所推出的 Air ev，是由該企業印尼分公司 SGMW Motor Indonesia 的芝卡朗汽車工廠負責組裝。該汽車工廠面積達 60 公頃，至於生產能力則未對外透露。

該汽車公司公關負責人告訴 NNA，有關 Air ev 的正式銷售價格，將於 2022 年 8 月 11 日開展的「2022 年 Gaikindo 印尼國際車展」(GIIAS 2022) 上公布，預定從 2022 年 9 月上旬開始交車。

上汽通用五菱汽車的印尼分公司總經理石國勇表示，「國產電動車的 Air ev，不光是在印度市場、其品質在全球市場也一樣通用」。

Air ev 是一款可供四人乘坐的純電動車，也是 2022 年 11 月在印尼峇里島所舉辦的 G20 峰會官方合作夥伴，屆時 Air ev 將作為各國代表團和組委會的座車。

SGMW Motor Indonesia 是在 2022 年 6 月初首度公開 Air ev，到 10 日為止接受預訂。售價預估將落在 2.5 億印尼盾 (Rupiah)，約折合新台幣 51 萬元。