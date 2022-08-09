上汽通用五菱在印尼展開「Air ev」純電動車生產 全球首發

上汽通用五菱在印尼展開「Air ev」純電動車生產 全球首發 (圖片：AFP)
上汽通用五菱在印尼展開「Air ev」純電動車生產 全球首發 (圖片：AFP)

據日本《NNA》報導，中國汽車製造商上汽通用五菱汽車 (SGMW) 周一 (8 日) 宣布，已在印尼西爪哇芝卡朗 (Cikarang) 工廠展開全新微型純電動車「Air ev」生產，而這也是全球首度生產該款電動車。

上汽通用五菱汽車所推出的 Air ev，是由該企業印尼分公司 SGMW Motor Indonesia 的芝卡朗汽車工廠負責組裝。該汽車工廠面積達 60 公頃，至於生產能力則未對外透露。

該汽車公司公關負責人告訴 NNA，有關 Air ev 的正式銷售價格，將於 2022 年 8 月 11 日開展的「2022 年 Gaikindo 印尼國際車展」(GIIAS 2022) 上公布，預定從 2022 年 9 月上旬開始交車。

上汽通用五菱汽車的印尼分公司總經理石國勇表示，「國產電動車的 Air ev，不光是在印度市場、其品質在全球市場也一樣通用」。

Air ev 是一款可供四人乘坐的純電動車，也是 2022 年 11 月在印尼峇里島所舉辦的 G20 峰會官方合作夥伴，屆時 Air ev 將作為各國代表團和組委會的座車。

SGMW Motor Indonesia 是在 2022 年 6 月初首度公開 Air ev，到 10 日為止接受預訂。售價預估將落在 2.5 億印尼盾 (Rupiah)，約折合新台幣 51 萬元。

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