〈美股盤後〉美股大演逆轉秀 標普止跌收紅0.4%

華爾街擺脫美中疲弱經濟數據和美債殖利率曲線進一步倒掛影響，科技股和消費類股週一 (15 日) 自盤中低點反彈，四大指數大演逆轉秀，標普收復早盤 0.5% 失地，轉而收紅 0.4% 。道瓊漲逾 150 點，自 4 月 21 日以來首次突破 200 日均線。

數據方面，美國 8 月紐約聯準銀行製造業指數從 7 月的 11.10 暴跌至 - 31.3，遠低市場預期的 5.50，創 2020 年 5 月以來新低，為該指數有史以來第二大降幅，加劇市場對經濟衰退的擔憂。

此前，中國 7 月規模以上工業增加值年增 3.8%，社會消費品零售總額年增 2.7%，雙雙遠遜市場預期。中國意外調降關鍵利率，以振興疲弱經濟。

政經方面，美國總統拜登將於週二簽署規模 4300 億美元「通膨削減法案」，並取消目前聯邦提供的 7,500 美元「電動汽車購買稅收抵免」。

美中兩國達成中概股審計監管協議前景日益黯淡，五家中企宣布啟動自紐交所下市後，分析師推估，中國東方航空和中國南方航空等更多中企可能自美下市，而百勝中國等更多企業亦轉向美國、香港雙重主要上市，對沖遭美國市場封殺風險。

中國高溫缺電恐衝擊供應鏈，由於中國各地高溫且用電負荷大增，四川省週一公告為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停 6 天至 20 日。緯創、仁寶、鴻富錦精密電子等多家台資企業在四川設有據點，營運恐面臨新一輪挑戰。經濟部回應，目前多以各項配套措施因應，暫不影響營運和出貨。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.90 億例，死亡數突破 643 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週一 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股和材料股收黑，必需消費股、公用事業和資訊科技板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以蘋果領漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.63%；Meta (META-US) 漲 0.22%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.53%。

道瓊成分股漲跌互見，雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.9%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.05%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.21%；Visa (V-US) 上漲 2.41%；P&G (PG-US) 上漲 1.29%。

費半成分股逾半收高。美光 (MU-US) 跌 0.52%；AMD (AMD-US) 漲 0.18%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.73%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.54%；德儀 (TXN-US) 漲 0.011%； 高通 (QCOM-US) 漲 0.56%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.78%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.63%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.17%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.63% 至每股 173.19 美元。天風國際證券分析師郭明錤週一表示，四川臨時限電可能會影響成都 (富士康) 和重慶 (仁寶) 的 iPad 組裝廠，目前很難評估生產影響，但如果停電能在 8 月 20 日結束，影響應該是有限的。

迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.21% 至每股 124.26 美元，連續第 4 個交易日走升。明星操盤手羅布 (Daniel Loeb) 領軍的美國避險基金 Third Point 披露買入近 10 億美元的迪士尼股份，並敦促迪士尼應分拆體育頻道 ESPN 業務。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.10% 至每股 927.96 美元。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 上週日推文稱，特斯拉已生產逾 300 萬輛汽車，而上海超級工廠就生產了 100 萬輛。

沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.22% 至每股 132.60 美元。派拉蒙 (PARA-US) 升 1.41% 至每股 26.56 美元。市場傳出兩家公司達成協議，沃爾瑪將在會員計畫 Walmart+ 增添 Paramount+ 串流影音服務。沃爾瑪將於週二公布第二季財報業績，市場預期營收為 1509.9 億美元，每股純益為 1.61 美元。

美國藥廠 Gilead (GILD-US) 上漲 5.16% 至每股 66.21 美元。 Gilead 公布乳腺癌治療藥物 Trodelvy 在三期臨床試驗「具統計意義和臨床意義」的數據結果。Trodelvy 已獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 的批准可治療特定的乳腺癌，目前評估其作為治療 HR+/HER2- 轉移性乳腺癌患者的聯合療法。

經濟數據

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數報 - 31.3，預期 5.5，前值 11.1

美國 8 月 NAHB 房產市場指數報 49，預期 55，前值 55

華爾街分析

紐約 Fed 製造業數據暴跌，顯示聯準會正面臨越來越棘手的經濟局面。以「末日博士」稱號聞名的經濟學家羅比尼 (Nouriel Roubini) 說，由於聯準會採取數十年來最激進緊縮政策，美國經濟只有「經濟硬著陸」或「持續高通膨」這兩條路可選。

不過，Pantheon Macroeconomics 分析師提醒市場參與者，這是一項小型區域調查，它不是任何事情的決定性證據。

摩根士丹利策略師指出：「本輪熊市反彈的幅度令許多人感到意外，研判是優於預期的第二季財報、低風險部位，以及對聯準會政策不那麼強硬的持續希望所共同推動的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主