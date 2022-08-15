美國8月Fed製造業指數暴跌至-31.3 降幅創歷史次高

美國周一（15 日）公布的數據顯示，8 月紐約聯準銀行製造業指數暴跌至 - 31.3，遠低於市場預期的 5，與 7 月前值相比降幅超過 42 點，為該指數有史以來第二大降幅，僅次於 2020 年 4 月，意味著美國經濟心臟紐約製造活動大幅減弱。

美國 8 月 Fed 製造業指數暴跌至 - 31.3。(圖片：ZeroHedge)

按數據細項來看，各項指標皆出現不同程度的下滑，其中最嚴重的是新訂單與出貨量指數，表明需求突然驟降。數據顯示，新訂單指數從 7 月的 6.2 跌至 - 29.6、出貨指數從 7 月的 25.3 暴跌至 - 24.1，雙雙創下 2020 年 5 月以來新低。此外，未成交訂單指數跌至 - 12.7，為第三個月連續萎縮。

美國 8 月 Fed 新訂單、出貨、未完成訂單指數 (順序由上至下)。(圖片：ZeroHedge)

受訪者也透露悲觀看法，其中有 44% 的受訪者表示情況惡化，僅有 12% 的受訪者表示 8 月情況有所改善。這些數據都在暗示，美國經濟硬著陸恐無法避免。

值得注意的是，交貨時間指數降降至零附近，為近兩年來首次保持穩定。庫存指數跌至 6.4，表明庫存略有增加。

美國 8 月 Fed 交貨時間指數與庫存指數。(圖片：ZeroHedge)

勞動力市場就業人數小幅上升，雇傭指數下跌 11 點至 7.4；但員工平均每周工作時數有所下滑，平均工作周指數跌至 - 13.1。

另外，價格支付指數下跌 9 點至 55.5，創一年多以來新低，表明成本上漲放緩，價格收取指數幾乎沒有變化，報 32.7。

展望未來，企業預計未來 6 個月商業住況不會有太大改善，數據顯示未來商業狀況數據為 2.1，較 7 月有所回升。

雖然美國 7 月通膨數據有所回落，但聯準會（Fed）恐面臨越來越棘手的局面，美國經濟可能正在衰退的泥淖中越陷越深。

Pictet Wealth Management 的資深美國經濟學家 Thomas Costerg 表示，各產業在新冠疫情時期下了大量訂單，而數據顯示訂單大幅下滑的原因可能是製造商正重新審視訂單，甚至在諸多考量下乾脆取消。