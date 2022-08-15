馬斯克：特斯拉總產量破300萬輛 上海廠達百萬輛

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克表示，特斯拉成軍至今，累計已生產 300 萬輛電動車，其中上海「超級工廠」占 100 萬輛。

馬斯克周日（14 日）在推特上說：「恭喜上海『超級工廠』生產第 100 萬輛電動車！如今特斯拉累計產量超過 300 萬輛。」

值得一提的是，就在馬斯克宣布上海廠產量前，中國部分地區出現新一波新冠肺炎疫情及電動車零件短缺，曾給特斯拉生產帶來風險。

上海廠產量達到百萬輛大關，顯示上海工廠在 2018 年正式竣工、投產、後續投資後，已具備相當高的產能。

今年 6 月，馬斯克表示，希望上海廠能夠在生產上重振雄風。他並說，受供應鏈緊張等生產問題，柏林和德州廠成為「錢坑」，已虧損幾十億美元現金。

雖然特斯拉電動車產量突破歷史性關口，但和其他車廠相比，特斯拉的產量顯然仍十分「迷你」。例如，去年日本汽車大廠豐田的交車量就達到 1,000 多萬輛。

今年來特斯拉股價已大跌約四分之一，原因是通膨竄升和美國聯準會（Fed）上調基準利率，促使一些投資人重新考量高成長股票，自然也包括特斯拉。

另外，此前為籌措收購推特資金，馬斯克個人出脫價值 68.8 億美元的特斯拉股票。如今，此收購案已演變成「肥皂劇」。馬斯克想取消總價 440 億美元的收購協議，但推特不同意，雙方已開始上法庭尋找解決方案。