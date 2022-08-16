〈台股盤前要聞〉四川限電勒令企業停工、資金活水到來 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，中國四川省勒令當地企業停工自 15 日起停工 6 日，影響產業涵蓋面板、筆電代工、觸控模組等，隨著綠電意識抬頭，太陽能產業可望受惠；上市櫃 8 月進入股利發放高峰，今年金額共超過 8000 億元。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

中國四川限電 當地企業停工 6 日 面板、太陽能產業受惠

四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司共同發布最新公告，指出由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川省電網安全、民生用電，實施讓電予民策略，勒令所有企業生產全停 6 日，放高溫假，自 15 日起至 8 月 20 日晚間 24 時。閱讀全文...

四川省勒令當地企業停工 6 日，影響產業涵蓋面板、筆電代工、觸控模組等，但由於產業正處在去化庫存階段，此事件業界也多正面看待，可望加速庫存去化、供需重回正軌，而太陽能產業則因限電政策帶動，綠電意識將再度抬頭，成市場上關注焦點。閱讀全文...

資金活水到來 上市櫃 8 月股利發放高峰 配息逾 8 千億

根據公開資訊觀測站資料，截至 8 月 8 日，上市櫃公司今年現金股利總額高達新台幣 2.34 兆元，創下歷史新高紀錄，而 8 月是上市櫃公司現金股利發放高峰期，預估將會陸續發放超過新台幣 8000 億元的配息金額。閱讀全文...

三大成本居高不下 華紙 Q3 特殊紙再漲 10%

華紙 (1905-TW) 昨 (15) 日召開線上法說會，上半年已轉盈，展望後市，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，由於木片、運費、紙漿成本居高不下，特殊紙將再調漲 10%。閱讀全文...

美管制 EDA 出口 阻斷中國半導體發展先進製程

美國商務部日前宣布，對中國祭出新一輪出口管制禁令，除了第四代半導體材料外，也禁止 3 奈米以下的 EDA 軟體出口至中國，象徵中國半導體未來在沒有美系 EDA 支援下，發展先進製程的夢想恐就此破碎。閱讀全文...

永豐餘擬釋股上萬張永道射頻持股 比重將低於七成

永豐餘投控 (1907-TW) 昨 (15) 日召開線上法說會，總經理駱秉正表示，永豐餘擬釋股永道射頻釋股的對象是財務性投資人，預計釋出破萬張，釋股完成後，永豐餘投控持股永道將不到七成。閱讀全文...

盤中零股交易撮合間隔時間擬縮短

證交所昨 (15) 日表示，為促進零股流動性，提升小額投資人盤中零股交易的便利性，將縮短盤中零股交易撮合間隔時間，預計今 (2022) 年 12 月 19 日上路。閱讀全文...