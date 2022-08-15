〈台股盤後〉電子、鋼鐵領軍大漲百點 站回季線攀一個半月高點

台股今 (15) 日在美股上周收紅激勵下，開高走高，盤面上由晶圓雙雄、聯發科 (2454-TW) 等電子權值股領軍撐盤，鋼鐵股同步點火，終場大漲 128.38 點或 0.84%，收在 15417.35 點，成功站上季線關卡，也攀上近一個半月來高點，成交量則為 2343 億元。

觀察電子權值股表現，晶圓雙雄延續上周五漲勢，台積電 (2303-TW) 開高走高，終場上漲 6 元或 1.16%，收在 523 元，聯電 (2303-TW) 則大漲 2.72%，助力大盤走高，聯發科、台達電漲幅也分別有 3%、2%，鴻海則在平盤下震盪。

高價股方面，股王大立光終場以平盤作收，股后信驊則飆上漲停價位，旭隼、力旺、AES-KY、譜瑞 - KY、祥碩漲幅均超過 2% 以上，其中，AES-KY 重回千元之上，台股再現五千金。

整體而言，IC 設計族群躍居盤面熱點，不只股后信驊，包含力智、安格、旺玖、海德威、創惟等皆亮燈漲停，M31、祥碩、鈺創、世芯 - KY、晶宏、天鈺、立積、晶豪科等均漲逾半根停板。

鋼鐵族群也一片紅通通，官田鋼強攻漲停，威致、中鴻、新光鋼、運錩、燁興、燁輝、志聯、彰源等多檔個股漲幅也都超過 2%，載板三雄也跌深反彈，南電領漲逾 7%，欣興、景碩也漲逾 3%。

不過，盤面上航運族群賣壓沉重，貨櫃三雄全數落難，長榮跌幅超過 4%，陽明、萬海跌幅也各有 3%、2%，台驊投控、志信、華航、新興、裕民等也都在盤下游走，大盤成交比重中，電子族群達逾 63.5%，航運業則占 10% 左右。

展望後市，由於電子業下半年仍持續面臨庫存去化挑戰，估短線股價仍將反映相關利空，在低檔來回震盪，買盤可能轉向布局跌深且具基本面個股，短線大盤也將力拚站穩季線關卡，本周上市櫃公司也將全數公布上半年財報結果。