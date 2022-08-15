資金活水到來 上市櫃8月股利發放高峰 配息逾8千億

根據公開資訊觀測站資料，截至 8/8，上市櫃公司今 (2022) 年現金股利總額高達新台幣 2.34 兆元，創下歷史新高紀錄，而 8 月是上市櫃公司現金股利發放高峰期，預估將會陸續發放超過新台幣 8000 億元的配息金額。

根據證交所資料指出，即便近期遇到通膨、疫情與供應鏈衝擊，臺灣上市公司依舊展現韌性，累計 2022 年上半年營收較去年同期成長 10.6%，加上上市公司配息意願高，6 月台股殖利率高達 4.93%，在全球名列前段班。

法人分析，金融股與電子代工大廠是此波領息行情的兩大焦點，光是金融股 8 月整體發放現金股利金額就超過新台幣 1600 億元。

但近期盤勢震盪，選股難度升高，法人建議可以透過 ETF 參與，法人舉例，國泰股利精選 30 ETF(00701-TW) 與國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 持股以電金傳均衡配置為主，是偏向價值型的投資組合，有機會掌握這波領息利多。

根據 Bloomberg 資料顯示，00878 又再創新里程碑，截至 8/11，規模達近新台幣 944 億元，已突破 900 億大關，今年以來規模成長 169%。

法人提醒，投資人配置配息型 ETF 時，除了著重股息殖利率之外，其實也應同步留意 ETF 的選股模式與投資組合的基本面體質，畢竟取得配息之後，ETF 的長期走勢能夠穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，有機會達成股息與價差都賺到。