〈四川限電〉四川省供電拉警報 令所有企業生產全停10日

四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司共同發布最新公告，指出由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川省電網安全、民生用電，實施讓電予民策略，勒令所有企業生產全停 10 日，放高溫假，自即日起至 8 月 24 日晚間 24 點。

值得注意的是，四川省此次並未將「白名單重點保障企業」排除在外，代表如電子、半導體業等，都恐面臨停產壓力，也象徵此次當地政府對於電力管制的力道更勝於中國去年「能耗雙控」政策，也讓當地企業營運面臨新一輪挑戰。

據了解，四川省重點都市包括成都、重慶等，不僅是中國西進政策中重要的一環，目前也已是筆電代工的一大生產基地，包括鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等、散熱廠力致 (3483-TW) 等，在當地都設有廠區。

此外，四川除了成都、重慶外，宜賓市更是近年動力電池產業的重點城市，如寧德時代已在宜賓坐擁大量產能，日前更追加相當於新台幣千億元，持續擴充產能，屆時宜賓將成為全球最大的動力電池生產基地，此次停電也讓外界高度關注電池市場供給狀態。

四川省表示，為確保民生用電、不出現拉閘限電等情況，經研究決定，從 8 月 15 日起，取消主動錯避峰需求響應，在全省 (除攀枝花、涼山) 的 19 個市 (州) 擴大工業企業讓電予民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶 (含白名單重點保障企業) 實施生產全停 (保安負荷除外) 放高溫假，讓電予民，時間自 8 月 15 日 00 點起至 24 日的 24 點。