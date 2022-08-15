〈造紙法說〉永豐餘擬釋股上萬張永道射頻持股 比重將低於七成

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，總經理駱秉正表示，永豐餘擬釋股永道射頻釋股的對象是財務性投資人，預計釋出破萬張，釋股完成後，永豐餘投控持股永道將不到七成。

永豐餘投控上半年合併營收 398.82 億元，年減 9%，稅後純益 7.64 億元，年減 76.5%，主要是受到中國封控影響，終端消費需求下滑，再加上俄烏戰爭情勢導致通貨膨脹逐漸攀升，消費者支出意願轉為保守，整體營收較去年同期下降。

駱秉正表示，永道射頻的釋股對象是財務性投資人，預計將釋出 10300 張，每股定價 70 元，總交易金額 7 億 2100 萬，但並不會影響到下半年的 EPS 表現。

近期進入除權息高峰，永豐餘身為多元投控公司，可以領多少股利也倍受關注，駱秉正指出，8、9 月會有永豐金現金股利挹注，大約 7.6 億左右，高於去年 6.9 億元；另外還有證交所挹注約超過 1 億股的股票股利收入。

展望下半年，駱秉正表示，因大環境受疫情、地緣政治、通膨等因素干擾，不確定性增加，市場短期情勢較不明朗，永豐餘將多元投資布局，提升資產報酬率，改善能源結構，提高再生能源使用。

面臨極具挑戰市場現況及高度不確定的國際紛爭等因素，駱秉正強調，將審慎觀察市場變化趨勢，朝向低碳、低耗能、去石化的三大目標，持續為股東創造合理的投資價值。