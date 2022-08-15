美管制EDA出口 阻斷中國半導體發展先進製程

美國商務部日前宣布，對中國祭出新一輪出口管制禁令，除了第四代半導體材料外，也禁止 3 奈米以下的 EDA 軟體出口至中國，象徵中國半導體未來在沒有美系 EDA 支援下，發展先進製程的夢想恐就此破碎。

研調機構集邦分析，以全球 EDA 軟體市場來看，2020-2024 年市場規模將自 81 億美元成長至 136 億美元，年複合成長率高達 13.8%，但市場相當寡占，主要由 Synopsys、Cadence 與 Siemens 三大廠商佔據，市佔率分別為 32%、30% 與 13%，合計高達 75%。

回顧 2019 年時，美國將華為列入實體清單，當時美系 EDA 業者包括 Synopsys 與 Cadence 受禁令影響，無法授權 EDA 給華為海思，該禁令後來也對華為造成沉重打擊，但對美系業者則未有明顯影響。

至於中國方面，華大九天為中國 EDA 產業龍頭，但其技術、營收規模與整體影響力，仍遠不及美系 EDA 業者，華大九天主要著墨在「類比電路設計 EDA」和「平板顯示電路設計 EDA」，而「數位電路設計 EDA」與「晶圓製造 EDA」仍大幅落後美系 EDA，也尚未進入 GAA 研發。

集邦補充，中國即便在此次限制生效前，大量採購 EDA 取得授權，之後軟體也需連網回原廠進行 License 更新才能使用，儘管中國 IC 設計短期並未使用 GAA EDA 的需求，但 3-5 年後，若要跨入 3 奈米設計，在沒有美系 EDA 支援下，中國 IC 設計從晶片設計初期到後端的系統設計，都將陷入發展困境。

此外，不僅 IC 設計，中國晶圓製造也有使用 EDA 的需求，在美系設備與軟體限制下，恐影響中國半導體長遠發展。