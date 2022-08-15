〈造紙法說〉三大成本居高不下 華紙Q3特殊紙再漲10%

華紙 (1905-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，上半年已轉盈，展望後市，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，由於木片、運費、紙漿成本居高不下，特殊紙將再調漲 10%。

由於第二季紙漿、紙品的價量均增，華紙第二季合併營收翻倍成長至 62.2 億元，營業毛利 8.22 億元，毛利率 13.2%，稅後純益歸屬母公司 1.61 億元，每股稅後純益 0.15 元，單季轉虧為盈。

華紙累計上半年合併營收 117.5 億元，營業額較去年同期增加 4.7%，營業毛利 12.7 億元，毛利率 10.9%，稅後純益 1.33 億元，其中歸屬母公司 1.03 億元，每股純益也轉盈為 0.1 元。

由於成本仍居高不下，華紙嘗試提高紙品售價，目前規劃本季文化用紙價格要調漲約 5％，特殊紙價格調漲約一成。比起上半年調整範圍為各紙種，考量客戶承受能力，華紙下半年的產品提價範圍明顯縮小。

陳瑞和表示，紙漿價格居高不下，短纖漿價今年初約為每噸 600 美元，現在已經漲到 900 多美元，且完全沒有看到要往下的趨勢。

陳瑞和分析，主要是俄烏戰爭導致全球木片供應不足，加上運輸木片的運費，1 月跟 5 月份比起來就漲了 5 倍，預期運費趨勢仍是向上，因此預計下半年漿價將維持高位。

考量成本仍居高不下，陳瑞和表示，華紙規劃本季針對文化用紙價格調漲約 5%，特殊紙價格則將調漲約一成，不過比起上半年調整範圍為各紙種，華紙下半年的產品提價範圍已經明顯縮小。