〈中國限電〉太陽能廠不在限電名單中 可望受惠缺電商機

熱浪席捲中國內陸，四川省因應供電吃緊，對當地企業祭出停產 6 日的限電措施、放高溫假，值得注意的是，此次即便是半導體、電子業等白名單都面臨停產挑戰，唯獨綠電相關企業被排除在外，中國太陽能業者如保利協鑫 (3800-HK)、通威 (600438-SH) 股價皆大漲表態、漲幅 4% 以上。

業界看好，隨著當地強化電力管制力道，當地廠商勢必加速採購綠電，太陽能為現階段最成熟的綠電解決方案，相關業者皆可望受惠，其中茂迪 (6244-TW) 在中國也設有廠區，訂單滿至年底，可望同享缺電商機。

茂迪在中國安徽省馬鞍山市設有廠區，首季已升級成 G12 大尺寸模組生產設備，茂迪指出，目前未接獲停電訊息，生產一切正常。

保利協鑫為全球多晶矽料龍頭，四川樂山即是協鑫的三大生產基地之一，消息一出協鑫即對外發出公告表示，矽料生產未受影響，業界認為，中國正力推減排，從事綠能領域的企業也被給予特別待遇、排除在限電名單中。

回顧去年中國實施能耗雙控後，由於多晶矽料產出受波及，市場供給減少、價格暴漲，下游系統商因無法負荷太陽能供應鏈整體成本走強，紛紛暫停拉貨抵制，影響太陽能安裝進入停滯階段，但隨著中國當地政府意識中央的減排核心，也給予從事綠電的業者特殊待遇，加速太陽能產業發展。