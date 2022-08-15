中國房市危機 7月房價頹勢未變

中國 7 月份在 70 個大型和中型城市當中，商品住宅銷售價格出現下降的城市數量略增。一線城市商品住宅銷售價格的月增率微升，但年增率則微幅下降；另一方面，二三線城市的商品住宅銷售價格月增率整體呈現下降趨勢、與去年同期降幅更為擴張。

中國國家統計局周一 (15 日) 公布的最新統計數據顯示，新建商品住宅和二手住宅銷售價格月增率出現萎縮的城市，分別有 40 個和 51 個，較前月增加 2 個和 3 個。

7 月份，中國一線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.3%，漲幅較 6 月份下滑 0.2 個百分點；二手住宅銷售價格月增 0.2%，漲幅較 6 月份擴大 0.1 個百分點。

二線城市新建商品住宅銷售價格和 6 月份水準相同，二手住宅銷售價格月減 0.2%、降幅比 6 月份擴大 0.1 個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格均為月減 0.3%，降幅同 6 月份。

7 月份，中國 70 個大中城市當中，新建商品住宅銷售價格年增率下降的城市有 48 個，數量和 6 月份相同；二手住宅銷售價格年增率下降的城市有 61 個，較 6 月份增加 4 個。

7 月份，中國一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年增率，分別上揚 3.1% 和 0.9%，漲幅都比 6 月份下滑 0.2 個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格，分別較去年同期下降 0.5% 和 2.5%，降幅分別比 6 月份擴大 0.3 和 0.4 個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別較去年同期下降 3.2% 和 3.9%，降幅分別比 6 月份擴大 0.4 和 0.2 個百分點。