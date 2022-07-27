中國太陽能廠再度漲價 分析師：多晶矽市況緊俏料持續至Q3

中國太陽能設備商本周繼續提高價格，隨著多晶矽成本壓力在供應鏈蔓延，潔淨能源部署備受威脅。市場分析師預估，供應緊俏市況料持續到 Q3，待年底新產能開出後才會緩解。

中國太陽能巨頭通威周一 (25 日) 將太陽能電池片報價調漲 3.2-4.1%，具體調價幅度取決於尺寸，隔日，隆基綠能也將矽片報價調漲 3.3-4.3%。

工廠因事故或維護作業被迫停產後，作為生產上述兩種產品的關鍵原料，多晶矽報價自 5 月中旬以來已漲 15%。

較高的材料成本已經開始打壓需求，尤其是對價格敏感的中國大型公用事業太陽能發電廠。儘管如此，通威和隆基仍舊漲價，顯示出買家願意支付更高的價格，尤其是在煤炭、天然氣等化石燃料交易不斷創新高的情況下。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 分析師 Dennis Ip 發布研究報告表示，隆基的漲價能力同時代表需求強勁。

中國今年的太陽能材料和設備出口激增，5 月出口總額達 43 億美元，幾乎較去年增加一倍，出口主要集中於歐洲國家，因為當地正在加快能源轉型，以便盡快擺脫對俄羅斯能源的依賴。

大和預估，多晶矽市場料於 9 月前保持緊俏，直到第四季新產能開出，生產瓶頸獲得緩解為止。