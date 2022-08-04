〈中美晶法說〉四因素助攻 今年太陽能營收首度達百億元

中美晶 (5483-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，受惠客戶需求強勁、反映材料成本增加、匯率有利及產品規格升級等四大因素，今年太陽能事業營收將首度達 100 億元，創歷史新高。

徐秀蘭指出，中美晶去年太陽能營收約 77 億元，今年可望較去年大增 3 成，主要有四原因，第一，因應現階段全球加速建置綠電，太陽能需求量顯著增加，推升出貨成長，第二，由於多晶矽、矽晶圓等材料成本提升，下游產業如模組等產品價格也上漲。

第三，由於中美晶營收大多以美元計價，隨著新台幣貶值，營收規模也放大，最後，則是隨著全球太陽能演進，公司也將過往的小尺寸產品升級為 M6、M10 等大尺寸產品，今年第四季開始更會有 G12 產品問世，帶動整體銷售單價成長，均是營收成長主因。

另外，台灣 7 月開始向用電大戶調漲電費 15%，徐秀蘭坦言，電費佔中美晶銷貨成本約 5%，儘管漲幅超乎預期，但公司已積極透過減少電力消耗、優化生產成本，將影響降到最低，預期影響毛利率僅 1% 甚至更低。

徐秀蘭也看好，不論全球、台灣，正積極進行脫碳及停用石化燃料，尤其台灣調漲企業用電後，將刺激企業及家庭安裝太陽能裝置，加上政府規劃的 2050 淨零排放路徑，太陽能等相關綠色能源需求發展前景正面。