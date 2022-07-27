友達再核准39.93億元資本支出預算 將布局車載、太陽能

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (27) 日公告，董事會再核准資本支出預算新增約 39.93 億元，將主要因應技術與產能優化、調整與建置及太陽能電廠建置，友達也統計，今年首季購置固定資產已支付約 83.9 億元。

據了解，友達新增的 39.93 億元中，約 23.03 億元將用於車載整合等產能優化調整，剩餘 16.9 億元則用於太陽能布局，友達強調，相關資本支出將依客戶需求、市場狀況彈性調整，實際支付金額也將依執行進度、付款條件決定。

友達今日也代子公司達屏綠能公告取得一批價值約 16.3 億元的太陽能發電設備及工程，將用於建置太陽能發電系統，同時計畫參與認購達屏綠能現金增資，將斥資不超過 12.03 億元，一次或分次投資，進一步取得達屏綠能 1370 萬仟股，擴大建置太陽能電廠。

達屏綠能為友達 100% 持股子公司，主要業務為再生能源發電，資本額為 3.5 億元，董事長由友達能源事業總部副總經理林恬宇擔任，根據友達財報顯示，首季也已有獲利。

友達明 (28) 日也將召開法說會，公布第二季、上半年財報，由於近期整體景氣市況面臨挑戰，董事長彭双浪先前也坦言，第二季營運將無法達到先前設定的目標，公司將採取更嚴謹的態度，嚴格管理庫存、現金流，力拚挺過這一波不景氣，而外界也關注，友達是否會對今年整體資本支出、擴產計畫進行調整修正。