出貨位元增 Q2 DRAM產值季增6.5%

據研調機構 TrendForce 調查顯示，第二季 DRAM 產業營收達 255.9 億美元，季增 6.5%，雖然 PC、行動型 DRAM 受通膨影響，需求降溫，但伺服器 DRAM 動能維持強勁，三大原廠出貨位元量季增 5-10%，不過隨著庫存壓力升溫，第三季營收恐下滑。

TrendForce 指出，三大原廠三星、SK 海力士、美光營收同步成長，兩家韓系業者市占率共達 70.9%，美光受惠伺服器及車用需求，第二季營收達 62.7 億美元，季增 9.7%，為三大廠中季增幅最高者。

展望第三季，TrendForce 認為，原廠庫存壓力進一步攀升，價格跌幅明顯擴大，而出貨端受到客戶庫存調整影響難以成長，三家業者營收恐將下跌。

產能規劃方面，三星今年產能持續增加，各廠產能近滿載；新廠 P3L 明年初開始貢獻投片，將優先投產 DRAM 產品，製程為 1a 奈米。SK 海力士產能同樣小幅提升，包括韓國 M16 廠與中國無錫廠，但因 M10 轉進邏輯產品下，總產能僅些微提升。

美光今年整體投片無新增產能，購置機台目的是在製程轉進時，能維持投片量。同時，美光已在去年下半年導入 1a 奈米製程，1b 奈米今年底將於日本廠優先投產，待良率提升至一定水準後，預期 2023 年在台灣廠接續導入量產，為三大 DRAM 廠中製程轉進速度最快的廠商。

