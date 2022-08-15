投資人消化前周經濟數據 美債殖利率緩步走低

美國債券殖利率周一 (15 日) 小幅下跌，因投資人消化了前一周公布的一波數據，並懷疑 Fed 是否會因通膨改善而放緩緊縮周期。

美東時間清晨 6:20，指標 10 年期國債殖利率下跌 1.4 個基點至 2.835%，而 30 年期國債殖利率下跌 0.8 個基點至 3.11%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

短期 2 年期美國國債殖利率持平在 3.257%。

前一周公布大量經濟數據，通膨數據比市場上許多人預期來得正面。上周數據顯示，進口降幅略高於預期，出口價格下降，密西根大學指數 8 月初步數據顯示，消費者信心高於預期。

上周的通膨數據顯示，7 月美國消費者物價攀升度放緩至同比成長 8.5%，由於油價下跌，這略低於預期。

即使如此，Fed 尚未採取債市有關升息周期即將結束的明顯暗示。

未周投資人將關注房屋數據，包括房屋開工、房貸申請和建築許可，以及零售銷售、工業生產、製造業生產和紅皮書數據。紅皮書指數衡量 9000 家美國零售商的年度銷售額加權成長率。

周一將拍賣美國 13 周和 26 周國庫券。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 計畫在由 Fed 理事會主辦為期一周的 2022 年夏季貨幣、銀行、支付和金融研討會上發表講話。

本周中國也將發布大量數據，包括零售銷售、房價和銷售、能源產出和工業產出。日本將於本周公布其第 2 季國內生產總值初步數據。