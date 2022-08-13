〈紐約匯市〉多份數據顯示通膨可能已觸頂 美元周線收黑

美元兌主要貨幣周五 (12 日) 攀高，但周線收黑，交易員正在消化通膨數據和美國聯準會 (Fed) 官員的鷹派談話。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.504% 至 105.65。

美國公布，7 月進口物價七個月來首度下跌，主因是燃料和非燃油產品的成本均降。這是繼消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 之後，第三份顯示通膨可能已觸頂的報告

7 月 CPI 年增率較 6 月下降，PPI 情況相同。這些數據促使交易員降低對 Fed 9 月升息 3 碼 (75 個基點) 的預期心理。

Klarity FX 主任 Amo Sahota 說：「雖然市場上有些焦慮，但我相信我們仍需要等待更多證據，證明通膨就算還沒有降溫，也已經觸頂。」

但 Fed 官員仍矢言升息抗通膨，最新一個加入此行列的是舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly)，她周四表示不排除支持 9 月升 3 碼。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「Fed 拒絕時機未成熟的政策轉向，以免威脅到目前為了壓制通膨做的一切努力。」

交易員押注顯示，Fed 9 月升息 3 碼的機率為 42.5%，升息 2 碼的機率為 57.5%。

法國興業外匯策略主管 Koit Juckes 表示，接下來的美元走勢可能很波動，「美元不會直接明顯貶值，考量到通膨率仍高，市場仍可能重新定價更高的利率終點。」

美元兌日元周五升值 0.39%，報 133.495 日元兌 1 美元。

英鎊貶值 0.6%，至 1.2141 美元兌 1 英鎊。最新數據顯示英國 6 月國內生產毛額 (GDP) 萎縮幅度小於市場預期，未被額外的國定假日拖累。

歐元貶值 0.53%，報 1.02625 美元。周五數據顯示，法國 7 月通膨年增率為 6.8%，西班牙為 10.8%，是 1984 年以來最高。

此外，德國萊茵河水位告急恐影響德國經濟，並加劇歐洲能源危機，也釀成歐元賣壓。

德國商業銀行已調降歐元兌美元匯價預測，認為歐元區步入衰退已經從「風險情境」變成「基本情境」。該行預測歐元到 12 月將貶至 0.98 美元，到 2023 年才有機會回升。

紐幣則因紐西蘭央行下周的例行會議受提振。

截至周六 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：