CPI數據顯示通膨見頂？貝萊德Pimco等分析師持懷疑態度

美國勞工部週三 (10 日) 公布的美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期，投資人燃起通膨可能見頂的希望，不過，貝萊德 (BlackRock) 和 Pimco 等投行分析師對此抱持懷疑態度。

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.5%，低於分析師預估的 8.7% 與 6 月的 9.1% 增幅，主因是食品與原油價格下跌而有明顯降溫。核心 CPI 年增達 5.9%，同樣低於市場預期的 6.1%，低於 6 月的 0.7%。

核心 CPI 是一種剔除波動性食品和能源成本的衡量標準指數，可被市場視為反映真實的潛在通膨趨勢

Pimco 經濟學家 Tiffany Wilding 和 Allison Boxer 發布一份報告指出，7 月 CPI 年增率從 6 月份的 9.1% 降至 8.5%，如果食品和能源價格持續疲軟，6 月份可能會是通膨的高峰，但核心 CPI 數據可能會在 8 月重新攀升，並且可能要到 9 月才能達到峰值。

Pimco 經濟學家們預期，核心 CPI 數據可能會在 8 月重新加速上行 (圖片：AFP)

Pimco 經濟學家們表示，導致 7 月份核心通膨下行的類別「機票和飯店」往往波動性更大，而房租等細項增幅保持穩定。此外，克利夫蘭聯準、紐約聯準和亞特蘭大等聯準銀行的核心通膨指標都在加速，通膨壓力不論是深度和廣度都在擴大。與此同時，薪資通膨也從低工資、低技能的工作擴大到各個產業。

他們認為：「7 月 CPI 報告沒有改變我們對 2022 年和 2023 年核心通膨率分別年增 5.5% 和 3.5% 的預測，也沒有改變我們對聯準會近期緊縮政策的預期。」Pimco 研判 9 月份再度升息 75 個基點的可能性相對較高。

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，總體通膨仍以令人擔憂的高速前行，而持續穩健的通膨數據使聯準會堅定地走上持續積極緊縮政策的道路。 Rieder 與 PIMCO 經濟學家一樣也預計下個月將升息 3 碼。

Inflation Insights 創始人兼總裁 Omair Sharif 說，核心通脹下降是個好消息，但請記住這情況似曾見過。

Sharif 稱，繼 2021 年第二季通膨噴升後，核心 CPI 在第三季急劇放緩，然後在第四季再次加速。更重要的是，今年 1 月至 6 月之間也出現類似的情況，現在不到自滿的程度。