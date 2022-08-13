〈美股盤後〉通膨降溫擊落空頭 標普那指連漲四周

通膨放緩跡象提振市場風險偏好，美股週五 (12 日) 開高走高，非必需消費品和科技股漲勢凌厲，四大指數週五連袂收紅，道瓊漲逾 420 點，連續三個交易日走升，那指漲逾 2%，創 4 月 21 日以來新高，Nvidia 和美光逢低買盤湧現，費半勁揚近 3%。

綜觀本週，道瓊週漲 2.92%，那指週漲 3.08%，標普本週漲幅達 3.26%，延續連續第四週升勢，創自 2021 年 11 月以來最長單週漲幅。

數據方面，本週發布的一系列經濟數據凸顯通膨觸頂的跡象，自 2021 年初以來美國通膨壓力穩步攀升後，整體經濟開始降溫。美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 9.8%，低於市場預期。7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.5％，也低於預期，較 6 月微幅下滑。

美國勞工部週五公布美國 7 月進口物價月跌 1.4%，降幅超過預期，為 2020 年 4 月以來的最大跌幅，主要反映燃料和非燃料產品的成本下降。

政經方面，美國眾議院週五盤後通過耗資 4300 億美元的《通膨削減法案》，該法案投入氣候與潔淨能源計畫的金額達 3,690 億美元，為美國史上最大規模氣候法案，被視為美國總統拜登任內一次重大勝利，有助於民主黨 11 月期中選舉選情。

美國商務部週五宣布加強對先進半導體和燃氣渦輪引擎 (gas turbine engine) 技術的出口管制，包括涉及氧化鎵 (gallium oxide) 和鑽石原材料技術，以確保美國國家安全。

地緣政治方面，五家中企宣布啟動自紐交所下市後，中概股週五普遍疲軟，中國證監會回應，上市和下市都屬於資本市場常態，市場分析師不看好美中兩國能就審計問題達成協議，預估未來恐將有更多中企下市。

《華爾街日報》週五報導，中國官員正計劃讓中國領導人習近平在年底參加 20 國集團 (G20) 或亞太經濟合作會議 (APEC) 的領導人會議時，和美國總統拜登舉行實體會議。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.88 億例，死亡數突破 643 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週五 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收紅，非必需消費品 (+2.30%)、資訊科技 (+2.07%) 和通訊服務 (+2.02%) 板塊漲幅最佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王同步攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.14%；Meta (META-US) 上漲 1.70%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.07%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.70%。

道瓊成分股普遍收紅，僅嬌生 (JNJ-US) 下滑 1.1%。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.3%；Merck (MRK-US) 上漲 2.35%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.03%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.85%。

費半成分股漲勢吸睛。美光 (MU-US) 上漲 4.36%；AMD (AMD-US) 上漲 2.76%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.27%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.60%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.82%； 高通 (QCOM-US) 上漲 2.34%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 3.23%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.14% 至每股 172.10 美元，自 6 月以來已接近收復年初自今的失地，但標普指數同期跌幅仍高達 10%。Synovus Trust 高級投資組合經理 Daniel Morgan 認為，當市場不確定性時，蘋果是投資人湧向的避風港。

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 噴漲 13.60% 至每股 13.53 美元。Peloton 週五宣布將進行全面改革，裁掉大約 780 名員工，關閉大量零售店，並提高飛輪車「Peloton Bike」和跑步機「Peloton Tread」的價格，以降低成本並實現盈利。

美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 跌 0.13% 至每股 38.90 美元。Rivian 第二季營收優於市場預期，並重申交車目標不變。受到供應鏈瓶頸、成本上漲和經濟波動影響，Rivian 預估全年虧損將擴大，因此將減少資本支出。

美國基因定序 (NGS) 技術公司 Illumina (ILMN-US) 大跌 8.40% 至每股 208.32 美元。Illumina 上季財報表現慘淡，營收與獲利雙雙低於市場分析師預期，同時還公布遠低於市場預估的前景展望。

上海石化 (SHI-US) 下跌 1.06%、中國鋁業 (ACH-US) 下跌 0.76%、中國石油 (PTR-US) 下跌 1.65%、中國石化 (SNP-US) 下跌 1.80% 以及中國人壽 (LFC-US) 下跌 1.46%。這五家中國企業週五集體公告將啟動自美國紐交所下市，下市的原因是股票交易量較低，下市後股票仍將在香港交易。

經濟數據

美國 7 月進口物價指數月增率報 -1.4%，預期 - 1%，前值 0.3%

美國 7 月進口物價指數年增率報 8.8%，前值 10.7%

美國 8 月密大消費者信心指數初值報 55.1，預期 52.5，前值 51.5

華爾街分析

美國銀行策略師指出：「在通膨達到目標之前，聯準會緊縮政策不太可能宣告勝利，但最近經濟數據支持聯準會最鷹派的時期已過去的觀點。」

MKM Partners 經濟學家兼市場策略師 Michael Darda 說：「我們並不認為今年市場會創出新高，但隨著通膨緩解和聯準會或放緩升息步伐，我們不會對市場走向高位感到訝異。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主