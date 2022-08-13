派樂騰宣布大舉瘦身力振營運 激勵盤中股價飆漲逾13%

新創健身器材公司派樂騰（Peloton）周五（12 日）為削減成本實現獲利，計劃裁員近 800 人並將物流與客服等業務給外包公司、關閉大量零售店，同時祭出漲價策略。消息傳出後，投資人認同派樂騰破釜沉舟的決心，激勵盤中股價大漲逾 13%。

截稿前，派樂騰 (PTON-US) 盤中股價上漲 13.10%，每股暫報 13.47 美元。

這是派樂騰第三輪裁員，規模達到 784 人，物流方面將裁員 532 人，行銷與客服團隊將裁員 252 人。該公司表示，物流業務將完全外包給已在合作的 JB Hunt Transport Services 與 XPO Logistics；客服部門則將外包給專門公司負責。

派樂騰上月曾宣布，不再於自家工廠生產飛輪和跑步機等硬體設備，裁員台灣廠約 570 人，保留 100 名員工從事品管、工程與研發工作，並擴大與台灣力山工業 (1515-TW) 的代工合作關係。

漲價策略方面，派樂騰將把旗艦產品 Bike + 的售價從 1,995 美元提高至 2,495 美元，另外 Tread 跑步機的價格從 2,695 美元調漲至 3,495 美元。完全逆轉先前的降價促銷策略，對此派樂騰執行長麥卡錫（Barry McCarthy）表示，4 月的降價是有必要的，快速消除庫存以便加速產生現金流。

關閉零售店方面，派樂騰並未具體說明將關閉 86 家零售門市中的多少間，但表示打算從 2023 年開始「積極」削減。

到目前為止，華爾街一直對派樂騰的復出持懷疑態度，自麥卡錫從創始人佛利（John Foley）接過大權後，公司策略聚焦在專注如何提高訂閱收入而非設備銷售，與此同時股價持續下跌，在過去 12 個月內下跌近 90%。

不過派樂騰高層認為，此次改善公司固定成本與漲價策略將提振投資人情緒。麥卡錫在備忘錄中說：「我仍然對派樂騰的未來感到樂觀，雖然這並不意味著未來不會有挑戰，但這就是轉型的本質。我有信心能克服這些挑戰，因為在過去四個月內已經取得足夠進展，讓我對公司有能力策畫長期藍圖感到樂觀。」

派樂騰將於 8 月 25 日美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報。