谷歌促蘋果採用新規格簡訊系統 痛批其堅守「藍色泡泡」

開發 Android 系統的谷歌 (Google)(GOOGL-US) 正在擴大對蘋果 (AAPL-US) 採用下一代簡訊標準 RCS 的壓力。

谷歌認為，蘋果對 RCS 的支持將有助於防止 iPhone 用戶與 Android 用戶互發簡訊時出現的一些問題。目前，圖像和影音無法非常清晰地顯示，而且，文字無法通過 Wi-Fi 發送。

谷歌高管曾暗示蘋果不支持 RCS，因為它堅守自有的 iMessage 系統將 iPhone 用戶鎖定在蘋果生態系統中。

谷歌在本周的網站和宣傳活動中，指責蘋果在 iPhone 發送簡訊給安卓手機時創造了不合標準的體驗，反之亦然。

谷歌平台整合行銷全球副總裁羅夫頓 (Adrienne Lofton) 表示：「我們希望 Android 用戶不再承擔破壞聊天的責任。」「該負責任的是蘋果，現在是它要承擔責任的時候了。」

根據 StatCounter 的數據，世上幾乎所有智慧手機都執行 Android 或蘋果的 iOS，而蘋果 iPhone 擁有超過 55% 的美國市場。

谷歌希望蘋果支持 RCS「標準」或規格，允許電信商或手機製造商等許多不同的公司開發可以發送和接收 RCS 消息的應用程式。許多 Android 手機已經預設了支持 RCS 的簡訊軟體。

簡訊服務已成為科技巨頭的關鍵戰場，因為如果用戶的聯絡人都使用相同的服務，那麼用戶就會被「綁住」，不太可能再切換到另一個平台或軟體。

臉書母公司 Meta (META-US) 曾表示，由於 iMessage 在美國的廣泛使用，它擁有的 WhatsApp 的直接與蘋果競爭。簡訊傳送也引起一些政策制訂者的注意，正在推動強制競爭服務在公平競爭規則下相互合作。

負責 Android 的谷歌資深副總裁洛克海默 (Hiroshi Lockheimer) 今年稍早時表示，蘋果使用自有的簡訊平台來鎖定其客戶。他提到去年訴訟中公開的蘋果內部電子郵件，顯示蘋果高管高管們否決將 iMessage 應用程式導入 Android 的提議。

蘋果的 iMessage 與其他簡訊服務略有不同，因為它是 iPhone 上的預設簡訊軟體。

蘋果檢測 iPhone 何時向另一台 iPhone 發送簡訊，不是透過 SMS 系統，而是採用蘋果自家專有 iMessage 網絡。用戶將發送的簡訊稱為「藍色泡泡」，以有別於 Android 用戶在 SMS 上看到的綠色。

iMessage 聊天功能比 iPhone 上的 SMS 聊天更能提供好的用戶體驗。蘋果的許多功能，例如對單則簡訊以表情符號回應，這幾乎無法在 SMS 中使用。由於蘋果的動態圖像，讓 iMessage 聊天速度感覺更快，還可閱讀回應、代表對方正在輸入文字的泡泡，和高級聊天室等功能。

谷歌表示，它不希望蘋果將 iMessage 帶入 Android，但希望蘋果支持 RCS，這是由一組電信商和其他科技公司開發，企圖改進幾十年來已經存在的 SMS 和 MMS 系統。

在許多市場，簡訊對於訊息傳遞並不重要。在許多國家，用戶通常透過 WhatsApp、Telegram 或微信等軟體傳送訊息。

谷歌甚至建議用戶可以下載 Signal 或 WhatsApp，並指出這些免費軟體與 RCS 一樣安全。