美企湧現裁員潮 百思買大砍全美人力

美國消費電子零售商百思買 (BBY-US) 2 周前甫示警銷售低於預期，周五 (12 日) 便宣布將進行全美裁員，但未透露裁員人數。

百思買發言人 Carly Charlson 說：「我們一直在評估和發展我們的團隊，以確保對顧客的服務。隨著宏觀經濟環境不斷變化，其中包括顧客消費更加數位化，我們已對團隊進行調整，包括削減少量角色。」

百思買仍在投資其業務的其他部分，包括醫療保健和家庭服務，以及填補職缺為假期做準備。Charlson 表示，公司職缺數量比裁員人數還多。

該公司裁員消息首見於《華爾街日報》，報導引述消息人士說法，稱百思買過去一周已經裁除數百名商店員工。

根據財務文件，截至 1 月底，百思買在美國和加拿大擁有約 10.5 萬名員工，而 2020 年同期擁有近 12.5 萬名員工。即使美國就業市場依然強勁，該公司仍在裁員。據美國勞工統計局的數據，7 月失業率降至 3.5%，7 月非農就業人數新增 52.8 萬人。

然而，疫情期間銷售成長突飛猛進的零售商，現正感受消費行為急劇變化的衝擊。

過去因政府發鈔刺激消費，家庭影院、辦公設備、廚房電器的需求激增，但在刺激政策結束後，百思買已預期銷售放緩。然而，7 月下旬百思買又削減第二季和全年的銷售預期，表示消費者受通膨衝擊，減少採購高單價商品。

隨著銷售需求放緩，沃爾瑪 (WMT-US)、Shopify (SHOP-US) 和派樂騰 (PTON-US) 也在裁員。據知情人士透露，沃爾瑪約裁減公司員工 200 人，Shopify 裁員約 1000 人，而健身器材公司派樂騰周五宣布正裁員約 780 人。

疫情期人力倍增的電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 也透過裁員減少人力，第二季底時已削減 9.9 萬人，員工人數降至 152 萬人。

百思買預定 8 月 30 日公布第二季財報。