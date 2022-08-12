海光信息上海科創板掛牌 上市首日股價狂飆

中國的 x86 CPU 製造商海光信息 (688041-CN) 周五 (12 日) 在上海科創板掛牌上市交易，承銷價為每股人民幣 36 元，周五開盤衝上人民幣 70 元，大漲 94.44%。

周五盤中，海光信息股價一度漲至人民幣 73.8 元，上市第一天收在每股人民幣 60.1 元，較掛牌價上漲 66.94% 或人民幣 24.1 元，總市值達人民幣 1396.93 億元。

海光信息成立於 2014 年，和中國另一家 CPU 大廠龍芯中科同屬中科系公司。海光信息在成立之初，於天使輪融資即取得中科曙光、國科控股等企業注資，中科曙光是最大股東，持有 32.1% 股份。

海光信息的技術來自 AMD(AMD-US) 的技術授權。根據招股說明書，2016 年 3 月和 2017 年 10 月，海光信息與 AMD 的兩家合資子公司，海光微電子和海光集成，分別和 AMD 簽署技術許可協議，內容約定 AMD 將高階處理器的相關技術和軟體授權給兩家合資公司。而目前 AMD 已不再提供相關技術服務。

一份報告指出，海光 CPU 系列產品海光一號、海光二號已達成商業應用，海光三號完成實驗室驗證，海光四號尚處研發階段；另外，海光 DCU 系列產品深算一號已達成商業應用，深算二號尚處研發階段。