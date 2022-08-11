〈美股早盤〉通膨接連出現降溫跡象 四大指數開高走高

繼昨日美國 7 月消費者物價指數（CPI）年增率有所回落後，周四（11 日）公布的 7 月生產者物價指數（PPI）年增率也出現下滑，其中 PPI 月增率出現兩年來首次負成長，進一步替通膨將溫帶來好消息，激勵美股四大指數開高走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 250 點或近 0.75%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲逾 1.5%。

美國勞工部公布的數據顯示，7 月 PPI 年增 9.8%，低於市場預期的 10.4% 和 6 月的 11.3%；7 月 PPI 月增率負成長 0.5%，市場預期為 0.2%，前值修正後為 1%，是 2020 年 4 月以來首次呈現負值。

7 月核心 PPI 意外出現兩年多來首次負成長，很大程度上反映出能源成本下降，並代表通膨壓力出現喜聞樂見的緩和。

值得注意的是，PPI 以連續 19 個月超過 CPI，這意味著美國企業仍面臨巨大的利潤率壓力。

此外，同日公布的上周初領失業金人數報 26.2 萬人，較前次修正後的 24.8 萬增加 1.4 萬人，連兩周成長，略低於市場預期的 26.3 萬人，接近去年 11 月以來新高，透露就業市場持續放緩。

貨幣政策方面，明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里（Neel Kashkari）仍仍維持聯邦資金利率今年底升到 3.9%、明年底升到 4.4% 的看法。

芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans) 表示，7 月 CPI 未再加速上漲，是 Fed 展開升息以來見到的第一個「正面」通膨數據，但他相信 Fed 為了壓制通膨，仍需繼續升息。他支持今年底利率升到 3.25-3.50%，明年底升到 3.75-4.0%。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，現在就宣告戰勝通膨，為時過早。她認為年底利率將升至 3.5%，同時不排除聯準會 (Fed) 9 月會議升息 3 碼。

能源方面，國際能源署（IEA）上調今年需求成長預期，飆升的天然氣價格與熱浪促使工業與發電產企業將燃料換成石油，原油價格受此消息影響走高。相較之下，石油輸出國組織（OPEC）預估全球石油市場本季將出現過剩。

加密貨幣方面，以太坊 2.0 已到最後階段，目前第三條測試鏈已經在測試合併，一旦完成，所有升級準備就大功告成，激勵以太幣價格回升到兩個月來新高。截稿前，根據 CoinGecko 數據，以太幣 24 小時內上漲 3.8%，報 1,905.25 美元。

截至台北時間周四（11 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Sonos(SONO-US) 盤前下跌 22.44%，至每股 17.66 美元

智慧音箱生產商 Sonos 盤前公布第三季財報，受到美元匯損與通膨影響消費者情緒，營收年減 1.8% 至 3.71 億美元，遠遜於市場預期的 4.2 億美元，每股獲利報 0.19 美元，優於市場預期的 0.06 美元。Sonos 盤前股價受影響暴跌逾 20%。

Sonos 還下調全年財測，預估年營收介在 17.3 億至 17.6 億美元，先前預估為 19.5 億至 20 億美元，遠低於華爾街預期的 19.6 億美元。此外，先前 Sonos 宣布將實現 25 億美元年營收、45-47% 毛利率與 15-18% 經調整後 EBITDA 利潤率的目標的時間延長到 2024 年以後。

Six Flags(SIX-US) 早盤下跌 21.93%，至每股 20.15 美元

美國主題樂園商 Six Flags 盤前公布上季財報黯淡，營收與獲利皆遠不及華爾街分析師預期，其中營收下滑逾兩成，盤前股價受影響重挫近 13%。

Bumble(BMBL-US) 早盤下上漲 0.52%，至每股 34.67 美元

約會軟體商 Bumble 下調全年營收預期，影響盤前股價跌近 9%。另外 Bumble 也面臨來自 Tinder 母公司 Match Group (MTCH-US) 等對手的激烈競爭，而且其在西歐廣受歡迎的約會軟體 Badoo 也受到俄烏戰爭影響。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 PPI 年增率報 9.8%，預期 10.4%，前值 11.3%

美國 7 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.2%，前值 1%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 7.6%，預期 7.6%，前值 8.4%

美國 7 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國上周初領失業金人數報 26.2 萬，預期 26.3 萬，前值 24.8 萬

美國上周續領失業金人數報 142.8 萬，預期 140.7 萬，前值 142 萬

華爾街分析：

Federated Hermes 全球股票主管 Lewis Grant 表示，儘管 Fed 陸續鷹派發言，但日前通膨降溫的消息給投資人帶來希望，Fed 的升息步伐將有所放緩，而爭論已久的軟著陸也似乎沒有投資人預料中的這麼難實現。

Oanda 資深市場分析師表 Craig Erlam 表示，隨美國通膨數據帶來的好消息安撫了整個市場，投資人的情緒一定更加樂觀。