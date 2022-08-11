〈財報〉虧損擴大 眼鏡製造商Warby Parker調降全年銷售財測

眼鏡製造商 Warby Parker (WRBY-US) 周四 (11 日) 加入零售商同行之列，調降今年財務預測，即使該公司第 2 財季虧損小於預期，且銷售額符合分析師的預期。

財務長米勒 (Steve Miller) 表示，該公司正面臨「不確定的宏觀經濟環境」。

他在財報聲明中說：「我們正採取嚴格的方法來管理成本，為實現永續成長和獲利做好準備。」

Warby 股價在周四盤前交易上漲 1%。截至周三 (10 日) 收盤，該股今年來已下跌近 70%。

Warby 在截至 6 月 30 日的第 2 財季表現與 Refinitiv 分析師的預期相較如下：

●調整後每股虧損 1 美分，低於預期的虧損 2 美分

●營收 1.496 億美元，略高於預期的 1.495 億美元

Warby 在截至 6 月 30 日當季的虧損從一年前的 1880 萬美元或每股 35 美分擴大至 3220 萬美元或每股 28 美分。不包括一次性項目，每股損失 1 美分。

銷售額從一年前的 1.316 億美元增加約 14% 至 1.496 億美元，部分原因是忠誠客戶平均花費更多。

該公司表示，其活躍客戶數量增加 8.7% 至 226 萬。活躍客戶的定義是過去 12 個月內至少從 Warby 購買過任何產品或服務的人。

對於 2022 財年，Warby 現在預測銷售額在 5.84 億美元至 5.95 億美元之間，低於之前的 6.5 億美元至 6.6 億美元。

它估計其調整後的 EBITDA 約為 2200 萬至 2600 萬美元，其中包括受疫情影響而中斷業務的 750 萬美元衝擊。