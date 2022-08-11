〈航運業表現分歧〉陽明Q2獲利創次高 上半年EPS 33.25元賺贏去年前三季

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，單季稅後純益 555.33 億元，季減 8.33%，年增 60.8%，創單季次高，每股純益 15.9 元，也是單季第三高；上半年稅後純益 1161.11 億元，年增 96.62%，每股純益 33.25 元，已賺贏去年前三季。

由於上半年運價持續處在相對高檔，陽明第二季合併營收 1094.48 億元，季增 2.57%，年增 49.37%，營業毛利 724.73 億元，季減 3.77%，年增 64.39%，毛利率 66.22%，季減 4.36 個分點，年增 6.05 個百分點，營業利益 709.49 億元，季減 1.88%，年增 67.53%，營益率 64.82%，季減 2.94 個百分點，年增 7.02 個百分點，稅後純益 555.33 億元，季減 8.33%，年增 60.8%，每股純益 15.9 元。

陽明上半年合併營收達 2161.52 億元，年增 59.46%，營業毛利 1477.88 億元，年增 94.93%，毛利率 68.37%，年增 12.44 個百分點，營業利益 1432.54 億元，年增 100.53%，營益率 66.27%，年增 13.57 個百分點，稅後純益 1161.11 億元，年增 96.62%，每股純益 33.25 元。

陽明指出，整體平均運費仍維持高檔，不過，7 月歐美航線受市場因素影響，運價略微下跌，展望後市，憂心需求端有雜音、企業庫存走高，也不排除明年有海運市況供過於求的可能性。