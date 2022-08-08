〈航運業表現分歧〉萬海Q2 EPS 8.57元寫四季低 上半年每股賺25.21元

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，稅後純益 301.42 億元，季減 25.78%、年增 58.68%，為 4 季以來低點，每股純益 (EPS)8.57 元，上半年稅後純益 707.54 億元，年增 110.03%，每股純益 25.21 元。

萬海第二季合併營收 751.26 億元，季減 6.68%，年增 56.46%，營業毛利 417.39 億元，季減 19.19%，年增 69.12%，毛利率 55.56%，季減 8.6 個分點，年增 4.16 個百分點，營業利益 393.08 億元，季減 19.54%，年增 72.14%，營益率 52.32%，季減 8.37 個百分點，年增 5.65 個百分點，稅後純益 301.42 億元，季減 25.78%，年增 58.68%，每股純益 8.57 元。

萬海上半年合併營收為 1556.29 億元，年增 79.64%，營業毛利 933.9 億元，年增 113.09%，毛利率 60.01%，年增 9.42 個百分點，營業利益 881.65 億元，年增 118.05%，營益率 56.65%，年增 9.98 個百分點，稅後純益 707.54 億元，年增 110.03%，每股純益 25.21 元。

萬海也公告，取得一批由子公司萬海新加坡持有的貨櫃輪共 12 艘，交易總金額 133.2 億元，並說明，此為因應集團整體航線規劃和經營綜效，擬調整船隊配置，故由萬海持有船舶。

法人認為，全球貿易量和經濟成長率 (GDP) 成正比，隨著世界銀行、IMF 皆持續下調今明兩年 GDP 展望，不排除明年貨櫃海運市場供需恐將反轉，先看第三季海運旺季業者營收和獲利表現能否撐在高檔。