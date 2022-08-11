連展投控調體質有成 Q2毛利率跳增 虧損收斂逾8成

連展投控今 (11) 日公告第二季財報，在調整產品組合以及優化產能下，毛利率 18.9%，衝上 7 季高點，稅後虧損 2172 萬元，較前季虧損 1.41 億元、去年同期虧損 1.45 億元，均大幅收斂 85%，每股虧損 0.08 元。

連展投控第二季營收 16.02 億元，季減 4.3%、年減 4.8%；毛利率 18.9%，季增 2.1 個百分點、年增 5.5 個百分點；營業淨損 3851 萬元，也較前季收斂 38%、較去年同期收斂 7 成，每股虧損 0.08 元。

據了解，連展近來積極調整體質，淘汰毛利不佳的產品，並發展車用、工業，以及低軌衛星等高毛利產品線；另一方面，公司也優化產能效率、改變產銷模式，因此第二季營收雖然下滑，但毛利率不減反增，更創 2020 年第四季以來的新高，也帶動虧損大幅收斂。

上半年來看，連展營收 32.77 億元，年減 7.2%，但毛利率 17.8%，年增 3 個百分點；營業淨損 1.01 億元、稅後虧損 1.62 億元、每股虧損 0.72 元，虧損幅度同樣較去年上半年收斂。

連展也持續調整內部組織架構，今日同步公告，子公司連展科技 (深圳) 收購關聯企業 ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.，進行組織重組；另一子公司 Modern Frontier Limited 也因應整體財務規劃，減資 58 萬美金，藉此提升資金運用效益。