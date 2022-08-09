〈航運業表現分歧〉中菲行Q2獲利創高 上半年賺贏去年前三季

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (9) 日董事會通過第二季財報，單季稅後純益 10.06 億元，季增 63%，年增 79.3%，每股純益 7.39 元，創單季獲利新高，上半年稅後純益 16.23 億元，年增 88.5%，每股純益 11.93 元，更已賺贏去年前三季。
中菲行上半年合併營收 229.36 億元，年增 47.4%，稅後純益 16.23 億元，年增 88.5%，每股純益 11.93 元，已賺贏去年前三季。
中菲行第二季合併營收 115.55 億元，季增 1.53%，年增 34.7%，稅後純益 10.06 億元，季增 63%，年增 79.3%，每股純益 7.39 元，為連續 15 個季度獲利成長，並創下單季新高。
中菲行指出，上半年國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，包括通貨膨脹上揚、美國聯準會縮表升息、中國封城清零、俄烏戰爭及供應鏈斷鏈等問題。
中菲行具備自行建構的雲端數位供應鏈管理平台、增值訊息系統，快速整合行銷、客服、操作、財會、經營管理和服務等供應鏈管理，並與運輸業者建立的長期夥伴關係，維持供應鏈順暢。
展望後市，中菲行指出，面對潛在地緣政治動盪問題，通貨膨脹持續攀升，市況不明朗，將隨機應變，以多元解決方案持續滿足客戶需求。