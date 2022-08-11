活絡創新板市場 證交所祭三利多鬆綁資格認定

為活絡創新板市場，證交所祭出三大利多，包括：鬆綁法人認定資格、自然人財力證明，同時鼓勵券商擔任造市者，希望能擴大市場參與度並提高流動性。

證交所今 (11) 日宣布針對創新板再推出鬆綁措施，其中法人資格認定部分，考量法人具備較高的風險承擔能力，因此修訂專業機構投資人或「具兩年以上證券交易投資經驗之法人」，提高證券商開戶作業便利性。

在自然人部分，證交所表示，考量亞洲鄰近交易所對創新企業交易板塊的投資人條件均較創新板寬鬆，因此將自然人財力證明從原本的新台幣「1000 萬元以上」修正為新台幣「500 萬元以上」，以利擴大創新板合格投資人人數。

另外，為提升創新板股票的流動性，證交所也針對創新板股票制訂造市制度，增訂「創新板股票造市者作業辦法」及「創新板股票造市者獎勵及經手費折讓標準」等相關規定。

證交所指出，由證券商自願擔任造市者，在市場提供買賣報價，提高創新板股票成交機會，證交所將提供相關獎勵，鼓勵證券自營商擔任創新板造市者。

證交所表示，衡酌交易活絡性是影響企業於資本市場籌資意願的重要考量因素，因此適度調整法人資格並降低自然人財力證明標準，以符合業界期待，預期對提升創新板交易動能應具正面效果。

證交所強調，後續也將持續推出創新板證券商及合格投資人的交易與開戶獎勵活動。

