客運動能復甦 華航、長榮航7月營收寫3年來同期高點

航空雙雄華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布 7 月合併營收，分別創今年次高、今年新高，並創 3 年來同期高點，顯示客運明顯復甦，漸擺脫疫情衝擊。

華航 7 月合併營收 129.36 億元，月增 4.82%、年增 24.53%，創今年單月次高，並來到 3 年同期新高；累計前 7 月合併營收 870.19 億元，年增 29.1%。

長榮航 7 月合併營收 118.67 億元，月增 7.24%、年增 42.65%，創今年來單月高點，也來到 3 年同期新高；累計前 7 月合併營收 752.89 億元，年增 44.34%。

華航說明，7 月客運收入為 21.18 億元，月增 67.24%，年增 696.24%，創疫情以來單月新高，顯示旅運市場需求轉強，又以東北亞成長幅度最大，主因 7 月起日本主力航線大幅增班，每日飛航台北松山往返東京羽田，加上東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班。

另一方面，歐洲旅遊旺季也助攻華航 7 月客運量提升，華航表示，後續有望逐月增加運能。華航 7 月貨運收入為 100.45 億元，年增 6.53%。

長榮航 7 月客運收入 27 億元，月增 131.21%，同樣受惠於邊境防疫政策調整和暑假旺季需求，旅客量更創 2020 年 4 月以來新高，以歐洲、美洲和東南亞地區的旅客量成長最明顯。

長榮航也說明，7 月貨運營收 78.8 億元，月減 6.68%，則受全球材料短缺和庫存過剩等因素影響，貨量和運價皆小幅下滑。

展望後市，華航指出，自夏季班表起即分階段增加載客服務，貨運方面，由於全球通膨限縮消費能力，產品庫存水位仍高，導致出口訂單表現平淡，空運填艙競爭壓力較大，將關注重點貨源如半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等方向，彈性應變其艙位或包機需求，堅守運價，拚提高整體貨收。