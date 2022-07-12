華航全航線實施行李計件制 豪經艙託運優於業界

華航 (2610-TW) 今 (12) 日宣布行李服務再升級計畫，自 8 月 2 日起購票搭乘華航 / 華信國際線班機，全航線實施行李計件制，經濟艙旅客最多可託運兩件各 23 公斤行李，豪華經濟艙也優於業界，可託運行李兩件各 28 公斤。

華航說明，全航線行李計件制以 8 月 2 日開票日為準，除原先已採計件制的往返美國、加拿大等航線，亞洲、歐洲和大洋洲航班也由計重制改為計件制，免費託運行李額度統一規範。

其中，全航線商務艙調整為兩件託運行李各 32 公斤，豪華經濟艙兩件託運行李各 28 公斤，經濟艙則依航線和不同票價產品最高可享有兩件託運行李各 23 公斤。

至於華夏會員包括晶鑽卡、翡翠卡及金卡旅客，同樣全航線適用計件制額外免費託運行李禮遇。

華航已分階段啟動行李服務升級計畫，往返歐洲、澳洲和紐西蘭等大洋洲航班於 8 月 1 日 (含) 前開票，免費託運行李額度提高 10 公斤，搭配不同票價產品，經濟艙最高可享 46 公斤行李額度，另外也提供計重制託運行李超重費率優惠，往返亞洲航線超重費率由過去的每公斤加收 15 美元調整為 8 美元，往返歐洲、大洋洲航線原每公斤分別加收 45 美元和 30 美元，調整為每公斤 10 美元。