華航上半年賺贏去年前三季 規劃Q4客運再增班3成

華航 (2610-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 4.2 億元，季減 86.32%，但較去年同期轉虧為盈，年增 222.66%，每股純益 0.07 元，已連 4 季獲利；上半年稅後純益 34.92 億元，年增 356.44%，每股純益 0.58 元，已賺贏去年前三季。

華航第二季合併營收 368.52 億元，季減 1.02%，年增 25.46%，營業毛利 26.98 億元，季減 50.94%，年減 4.78%，毛利率 7.32%，季減 7.45 個分點，年減 2.33 個百分點，營業利益 9.6 億元，季減 73.52%，年減 20.4%，營益率 2.61%，季減 7.13 個百分點，年減 1.5 個百分點，稅後純益 4.2 億元，季減 86.32%，年減 222.66%，每股純益 0.07 元。

華航上半年合併營收達 740.86 億元，年增 29.52%，營業毛利 81.97 億元，年增 82.11%，毛利率 11.06%，年增 3.19 個百分點，營業利益 45.86 億元，年增 522.25%，營益率 6.19%，年增 4.9 個百分點，稅後純益 34.92 億元，年增 356.44%，每股純益 0.58 元。

華航表示，第四季客運再增班 30%，屆時每周可提供超過 200 班的客運來回航班，持續添客運回穩動能。

隨著我國邊境逐漸解封、6 月 15 日起開放旅客來台轉機，華航第二季客運收入季增 37%，尤其以北美、歐洲和東南亞地區旅客增加較顯著，並使上半年客運收入年增逾 50%。

貨運市場上，儘管全球經濟受通貨膨脹和升息影響，需求逐漸壓抑，但運價較去年同期維持相對高檔，華航貨運收入仍具支撐力道。

不過，華航也提到，航空燃油受俄烏戰爭等影響走高，對整體經營造成壓力。

展望下半年，華航指出，客運航班除維持骨幹客運航線班表穩定，評估規劃恢復航點、增加航班次數，以及開闢新航點。

華航自 7 月起以 A321neo 新機天天直飛羽田，8 月復飛札幌和 9 月峇里島航線，隨著各國入境政策和檢疫政策鬆綁，規劃 10-12 月再增班 30%，每周將提供超過 200 班的客運來回航班。

華航除銷售基本三 / 四航權核心產品，也積極推廣來台轉機跨區產品，以強化客運營收動能，華航強調，客運以恢復疫前營運規模和保持獲利能力為目標。

貨運方面，華航認為，空運需求仍將持續強勁，而隨著客機大量復飛增加腹艙運力，將使市場出現較具競爭力的運價，因此，將積極運用 747-400F 全貨機裝載大運量優勢提供差異化服務，輔以節油效益顯著的 777F 貨機爭取旺季包機和專案貨源。