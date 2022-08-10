IKKA-KY估本季營運恢復正常 將參與凱銳現增取得7%股權

IKKA-KY(2250-TW) 董事會今 (10) 日決議參與凱銳光電 (2255-TW) 現金增資案，將持有約 7% 股權，強化雙方合作，IKKA 也公布第二季財報，稅後純益 858 萬元，季減 77.69%、年減 81.59%，每股純益 0.32 元，創掛牌以來新低，預期第三季營運可望恢復正常。

IKKA 說明，第二季大幅衰退主要是因上海封城和車用晶片短缺，造成主要客戶日系車廠紛紛減產， 隨著中國已解除封城，第三季營運可望恢復正常。

IKKA 第二季合併營收 6.77 億元，季減 16.2%，年減 26.61%，營業毛利 8615 萬元，季減 41.97%，年減 52.88%，毛利率 12.73%，季減 5.66 個分點，年減 7.1 個百分點，營業虧損 666 萬元，營益率 - 0.98%，季減 5.18 個百分點，年減 8.23 個百分點，稅後純益 858 萬元，季減 77.69%，年減 81.59%，每股純益 0.32 元。

而 IKKA 上半年合併營收為 14.84 億元，年減 21.29%，營業毛利 2.35 億元，年減 37.63%，毛利率 15.81%，年減 4.14 個百分點，營業利益 2725 萬元，年減 78.85%，營益率 1.84%，年減 4.99 個百分點，稅後純益 4705 萬元，年減 52.34%，每股純益 1.74 元。

IKKA 也公布 7 月合併營收為 2.43 億元，月減 7.54%、年減 23.79%，累計前 7 月合併營收 17.27 億元，年減 21.14%，反映日本受到 BA4,5 變異病毒株大流行，加上車廠晶片持續缺貨，導致主要客戶日本豐田持續於 7、8 月進行減產計畫。

不過，IKKA 指出，由於豐田強調全年銷量不會改變，日本疫情僅是短期影響，預期 9 月起營運將重啟成長，回到正常交貨水準，並迎來第四季的汽車銷售旺季，而日前通過日本 Sol-Plus 收購案，也從 9 月起有一定的貢獻。

對於董事會通過參與凱銳光電現金增資案，IKKA 說明， 凱銳光電是車用後座影音娛樂系統和行車紀錄器供應商，主要透過日本松下交貨給日系車廠，看好雙方在客戶和產品上將有合作機會，此次結合所屬能率集團旗下關係企業共同參與凱銳光電現金增資案，預計將持有凱銳光電約 7% 股權。