〈三星新機發表〉摺疊機備貨較上代更積極 旗艦機未有庫存問題

三星推出兩款摺新機 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4，針對手機供應鏈與庫存狀況，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙對此回應，依照全球進貨量來看沒有受太大影響，且備貨量較前一代更積極，此外，高庫存主要以低階手機居多，高階旗艦機較無庫存問題。

陳啟蒙指出，雖然外界對於供應鏈減產，導致手機供貨有疑慮，不過依照目前看來並未受到影響，加上摺疊手機已經成為趨勢，不影響備貨狀況，且今年新機備貨狀況比上一代更積極，提前做足準備。

觀察台灣整體智慧型手機市場，陳啟蒙提到，2021 年銷售量年減 10%、銷售金額則小幅成長；今年上半年則是銷售量年減 4%、銷售金額年減 9%。

不過台灣三星逆勢成長，去年整體手機銷售量成長雙位數，今年上半年銷售量年增 14%、銷售額年增 16%，主要原因在於旗艦機的銷售策略，包括既有 S 系列結合 S Pen 滿足消費者需求，以及摺疊機發揮綜效。

摺疊機銷售部分，陳啟蒙說，根據三星內部調查顯示，原預估 Z Fold3 多為男性使用者、Z Flip4 偏女性為主，然而最後實際銷售來看，Z Fold3 男性比重僅佔 7 成、Z Flip3 男性卻有 4 成之多，可見摺疊機原本認為偏單一特殊族群，其實有更寬廣的消費族群，可謂「男女通吃」。

陳啟蒙指出，過去 Z 系列機型定位為精品手機操作，基本盤較小，儘管斥資億元做行銷，但消費者對摺疊機認知度還未普及，較難展現戲劇性成長，但也代表還擁有很大的市場空間，因此今年行銷策略會有所調整，除了去年行銷投資規畫上市前 7 個月，今年更集中宣傳資源外，也將提升消費者對摺疊機的認知。