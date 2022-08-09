交長：邊境開放是遲早的事 航空公司可提早布局

桃園機場已鬆綁轉機客的防疫規範，交通部長王國材今 (9) 日透露，邊境開放是遲早的事，下一步將開放觀光簽證，若邊境大幅解封，入境檢疫天數勢必加以調整，提醒各家航空公司可提早布局，外界關注是否調為 0+7，王國材僅回應，仍待指揮中心討論。

交通部民航局與華航事業發展基金會共同舉辦「2022 飛航安全管理高峰論壇」，邀集 13 家航空公司及 8 家維修機構高層主管與會。王國材致詞時表示，交通部今年投入特別預算近 60 億元，提供航空業及海運相關產業紓困補助，隨著全球疫後經濟復甦，我國開放邊境是遲早的事，提醒各航空公司提早布局，推出重返天際的營運計畫，讓台灣與國際接軌。

王國材說明，現在國際疫情主要傳播為 BA.4、BA.5 變異株，指揮中心的考量還是以國內慢慢穩定、國外要進來再做開放，過去轉機客要到固定區域、不能亂跑，目前已開放至出境區購物用餐，大家就等指揮中心判斷，遲早會開放。

王國材表示，目前僅開放商務簽證，觀光簽證當然是下一個階段，旅行團也會同步開放，另外則是轉機，若從台灣轉至東南亞的旅客，過去航站限制在固定區域，現在也可以去買免稅品。

此外，關於中國又在渤海、黃海地區展開新一波軍演，王國材指出，這是在韓國附近區域，對台北飛航情報區較無關，不影響 18 條國際航路，但有提醒長榮、陽明、萬海等船運業者，如有到大連等地要注意航行安全。