岱稜上半年獲利賺贏去年全年 EPS 1.89元

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第二季毛利率飆上 31.79% 歷史新高，單季稅後純益 9651 萬元，季增 18%，較去年同期虧轉盈，每股純益 1.03 元，上半年稅後純益 1.78 億元，年增 52.26 倍，也超越 2021 年全年，每股純益 1.89 元。

岱稜產品應用面廣泛，隨著年底耶誕節旺季需求將至，預估接下來第三季營運展望仍是審慎樂觀。

岱稜第二營收爲 7.66 億元，毛利率 31.79%，季增 3.6 個百分點，年增 2.55 個百分點，單季稅後純益爲 9651 萬元，季增 18%，較去年同期由虧轉盈，每股純益爲 1.03 元。岱稜第二季獲利表現上，不僅三率三升，同時毛利率 31.79% 也再創歷史新高紀錄。

岱稜上半年營收 15.2 億元，毛利率 30%，年增 1.01 個百分點，稅後純益達 1.78 億元，年增 52.26 倍，也超越 2021 年全年獲利，每股純益爲 1.89 元。

岱稜主管指出，上半年合併營收 15.2 億元，相較去年同期大幅成長 14.38%，主要成長動能來自美洲地區市場佈局持續發酵的成果，以及歐洲地區疫情趨緩旅遊業復甦禮品包裝需求回溫；另外，受惠於產品銷售組合及外銷匯率等有利因素。

成本面上，主要原物料之原膜價格，受市場供需影響進貨價格較去年同期下滑，搭配新產線高速生產優勢，整體生產成本下降，使得上半年毛利率一舉站上 30% 大關。

岱稜主管指出，近期中國地區疫情回溫，封城清零政策衝擊地二季中國當地銷售，所幸集團無論在生產或銷售在中國的比重相對較低，對集團上半年整體營運獲利影響有限，但近日台海情勢較為緊張將為兩岸的貿易往來注入些許變數，短期雙邊備庫尚足對營運影響尚在可控範圍，後續將密切關注兩岸政策發展，隨時因應調整採購及銷售策略。

岱稜主管指出，近期國際油價已回落至俄烏戰爭前水準，因此在溶劑整體報價上已開始反映下調，將觀察樹脂等化學原料報價調整，有助下半年公司對整體生產成本掌控，現階段外銷匯率報價尚佳，也有利毛利率維持。

岱稜表示，觀察全球航運塞港問題除特定區域外餘均已獲得緩解，在不考慮國際政治局勢問題及疫情等無法掌控之影響因素下，以目前廠內備庫狀況出貨應可維持順暢，公司產品應用面廣泛及年底耶誕節旺季需求將至，預估接下來第三季營運展望仍為審慎樂觀。