〈稅收統計〉營所稅+綜所稅挹注 7月稅收6923億元 年增22%

財政部今天 (10 日) 公布最新稅收統計，7 月實徵淨額共 6923 億元、年增幅 22%，主要稅目中，包括營所稅與綜所稅持續增加，但證交稅與貨物稅則逆勢衰退，財政部預估，儘管證交稅與貨物稅距離預算數仍有距離，但預期全年稅收達標仍可期待。

根據財政部統計，今年前 7 月稅收實徵淨額共 2 兆 954 億元，較去年同期增加 2918 億元、年增幅 16.2%；主要稅目中，今年前 7 月以營所稅增加 2626 億元居冠，其次則是綜所稅增加 891 億元、營業稅增加 289 億元，但證交稅則大減 614 億元、貨物稅也減少 233 億元。

其中證交稅單月實徵淨額 142 億元，年減幅將近 6 成，已是連續 7 個月呈現負成長；累計今年前 7 月稅收共 1094 億元、年減幅約 36%。

財政部統計處副處長陳玉豐說，7 月證交稅收較去年同期大減 58.3%，創下 102 年 3 月以來最大減幅，累計前 7 月稅收也較去年同期大減 614 億元，則是同期最大縮減量。

陳玉豐表示，今年前 7 月證交稅收與全年預算目標仍有 670 億元的缺口，如果要補滿缺口達成年度預算數，推算未來每日的平均交易量至少要達 2808 議員，但從 8 月上旬日均量僅 2400 億元來說，還無法推估能否達成預算數。

媒體提問，台海情勢緊張是否影響今年稅收？對此，陳玉豐則認為，中國軍演充當其衝將影響證交稅，至於是否對其他稅目也有影響，則有待進一步觀察。

而營所稅與綜所稅表現相對亮眼，其中營所稅 7 月稅收 3150 億元，年增 845 億元，累計前 7 月稅收 7158 億元，年增 2626 億元 主要是 110 年上市櫃公司獲利大幅成長，使得結算申報自繳稅額增加。

在綜所稅部分，7 月稅收 2147 億元，較去年同期增加 587 億元，累計前 7 月稅收 4272 億元，較去年同期增加 891 億元，主要是結算申報自繳稅額、盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課 徵所得稅增加所致。