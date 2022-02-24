岱稜去年EPS 1.61元 擬配1.45元現金股利

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 ( 24 ) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配發現金股利 1.45 元，其中包含盈餘分配現金股利 0.9 元，以及資本公積發放現金股利 0.55 元，用今日收盤價計算，殖利率約 5%。

岱稜今日並公布 2021 年財報，全年合併營收 28.48 億元，較前年同期成長 20.25%，為歷史第三高，每股純益 1.61 元。合併營收較前年同期增加，主係中美地區市場佈局發酵及西歐疫情解封訂單逐步回籠所致，且在原物料價格上漲及台幣升值不利外銷報價等不利因素影響下，透過產能拉升規模經濟發酵，使毛利率與前年同期相當，實屬不易。

受新冠肺炎疫情影響而衍生之全球航運塞港缺櫃問題，導致客戶訂單無法如期出貨，且美國子公司因應塞港及營收成長而增加備庫量，再加上原物料漲價，致使期末庫存增加。增加庫存已於今年陸續消化，今年 1 月營收站上 2.97 億元、年增 57.11%，創下自 2012 年 10 月份以來、近 9 年多單月新高，可見存貨去化效應。

展望今年，岱稜主管表示，目前接單能見度尚佳，惟因航運塞港缺櫃等因素的遞延出貨訂單仍存在，只要航運問題能夠緩解整體營收應該仍可預期。同時新產線已順利量產，透過新機台高速生產優勢，可望能再逐步提升單位產能並降低單位生產成本，讓機台效益最大化，加上 2020 年 8 月動土之高效能倉儲中心已於今年 1 月取得使用執照，待啟用後整體存貨之備庫及週轉將更具彈性，都將有利於整體獲利提升。