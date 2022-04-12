岱稜科技3月營收2.7億元 創歷年同期新高

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 公布 3 月合併營收 2.7 億元，較上月增加了 44%，創歷年同期單月 (3 月) 歷史新高，第一季合併營收 7.55 億相較去年同期成長 18%，也為歷史同期新高。

岱稜 2022 年 3 月合併營收受烏俄戰事而影響東歐地區的營收表現，但在中美地區市場佈局持續發酵及 3 月中旬後美元升值有利外銷報價下，致使在淡季的的第一季能有如此的營收表現實屬不易。

岱稜指出，近期石油價格飆升及全球原物料齊漲雖對生產成本造成不利影響，但主要原物料的原膜價格受市場供需關係影響價格波動不大，現階段副原料及溶劑價格漲勢較為明顯，惟對整體原物料成本影響較小；顯示整體原物料價格波動尚在可控範圍，相關採購策略會即時監控機動調整，同時透過新產線高速生產優勢，可望將整體單位生產成本做有效控制；此外，客戶端的報價也會適時做必要調整，都將有助於整體毛利率的維持。

岱稜主管表示，受新冠肺炎疫情影響而衍生的全球航運塞港缺櫃問題，目前除烏俄戰區外，其餘地區雖尚未完全緩解但出貨已漸趨順暢，而中國地區近期受疫情回溫陸續進行封城管制，目前物流影響尚在可彈性調控範圍，但後續是否受衝擊則仍待觀察。目前整體接單能見度給佳，期盼新冠肺炎疫情解封及烏俄戰事和平落幕，未來整體營收應該仍可預期。