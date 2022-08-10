泰國央行升息25基點 為3年多來首次上調利率

泰國央行周三 (10 日) 加入全球緊縮陣營，升息 25 個基點，為 3 年來首次升息。央行暗示，將在不破壞經濟復甦的情況下，繼續採取謹慎的措施來對抗通膨。

泰國央行貨幣政策委員會周三決定，1 天期回購利率上調 25 個基點至 0.75%，符合多數經濟學家預期，少數經濟學家預測，央行可能升息 50 個基點。泰國央行上一次調升利率，是在 2018 年 12 月。

央行宣布升息後，泰銖跌幅一度擴大至 0.5%。當地時間 14:08，美元兌泰銖漲幅縮小至 0.3%，報 35.544。

豐業銀行分析師 Qi Gao 認為，泰銖下跌可能是因為升息幅度較低，此外，也許投資者擔心，今晚的美國 CPI 可能會再次出現意外上漲。

泰國央行發布聲明稱，委員會認為，政策利率應該正常化到與長期可持續增長一致的水準。但央行同時強調，貨幣政策正常化應該以漸進及有節制的方式進行，與未來一段時間的經濟成長和通膨前景相符。

財政部長 Arkhom Termpittayapaisith 早前表明，贊成以循序漸進的方式升息。

相較之下，同屬東南亞的菲律賓和印度，已經由低點升息超過 100 多個基點，以應對美國聯準會的緊縮政策。

泰國政府預計今年 GDP 成長 3.3%，與央行 6 月份的預測一致。泰國央行表示，通膨將在整個 2022 年保持在高位，與之前的預測基本持平，然後在 2023 年逐步回落至目標區間。