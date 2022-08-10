〈台幣〉股匯齊挫 再失守30元探逾一周低點

台北股匯今 (10) 日雙雙走弱，新台幣兌美元匯率連續第 8 日測試 30 元大關，盤中最低來到 30.05 元，貶值 6 分，為逾一周以來低點，市場聚焦周三公布的美國通膨報告，交投仍偏淡；台股開盤則跳空下挫逾百點，失守萬五及 14900 點關卡。

外資近日仍偏向賣超台股並匯出，導致新台幣匯率屢次失守 30 元關卡，部分出口商見到 3 字頭紛紛進場拋匯，使得貶幅略收斂，加上央行尾盤臨門一腳，在收盤前將新台幣拉回至 29 字頭。

美國記憶體大廠美光 (Micron) 下修財測，拖累晶片股表現，那斯達克指數周二跌逾 1%，費城半導體指數重摔超過 4%，台積電今天股價同步走跌，一度摜破 500 元關卡，聯發科、聯電、瑞昱、聯詠等半導體權值股賣壓沉重，大盤一度下跌 160 點，最低來到 14890 點，不過，金融股仍為盤面多頭指標。

市場關注重點放在周三的消費者物價指數報告，預期美國通膨將在 7 月有所緩解，投資人普遍抱持觀望態度，美元指數周二小跌，在 106 附近徘徊。交易員預估，聯準會在 9 月會議上升息 3 碼的可能性仍高達 69%。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤貶值 0.13%，韓元貶值 0.12%，人民幣約貶 0.06%，新加坡幣早盤則升值 0.07%，日元也小幅走揚。